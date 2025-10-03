السجن 5 سنوات لامرأة من تكساس حاولت إغراق طفلة مسلمة

قضت محكمة أميركية بالسجن 5 سنوات على امرأة من تكساس لمحاولتها إغراق طفلة أميركية مسلمة من أصل فلسطيني تبلغ من العمر 3 سنوات، في حادثة وقعت في مايو/أيار 2024، بدافع التحيز والعنصرية وفقا لتقارير الشرطة.

وأظهرت سجلات المحكمة والإجراءات -التي أوردت شبكة "سي بي إس نيوز" وصحيفة "فورت وورث ستار تليغرام" تقارير بشأنها- أن القاضي آندي بورتر أصدر حكمه على إليزابيث وولف (43 عاما) بعد أن أقرت بالذنب في محاولة قتل وإصابة الطفلة.

ووجهت السلطات الاتهام إلى وولف العام الماضي بعد الواقعة التي ندد بها الرئيس الأميركي آنذاك جو بايدن.

ويحذر المدافعون عن حقوق الإنسان من تزايد التهديدات ضد العرب والمسلمين واليهود الأميركيين منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ووقع الحادث في مسبح مجمع سكني في إيوليس بولاية تكساس، حيث حاولت المعتدية إغراق الطفلة في المسبح، كما جذبت أيضا أخا لها يبلغ 7 أعوام وتشاجرت مع أمهما بعد أن اكتشفت أصلهم الفلسطيني، وفقا لتقارير الشرطة.

وأخرجت الأم ابنتها من الماء، وتأكد المسعفون من سلامة الطفلين بعد إجراء الفحص اللازم.

ومن الوقائع التي أثارت مخاوف التحيز ضد المسلمين حادثة طعن وحشية أدت إلى مقتل طفل أميركي من أصل فلسطيني عمره 6 سنوات في إلينوي، وحادثة طعن أخرى تعرض لها أميركي من أصل فلسطيني في تكساس، وهجوم عنيف على متظاهرين مؤيدين للفلسطينيين في كاليفورنيا.

وقد تعرض إسرائيليان في فلوريدا لإطلاق نار بعد أن ظن المشتبه به أنهما فلسطينيان، ووقعت اعتداءات على عرب من طرف حشد مؤيد لإسرائيل في نيويورك هتف "الموت للعرب".