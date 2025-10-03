الجيش السوداني يستهدف الدعم السريع بالمسيّرات في نيالا

شن الجيش السوداني أمس الخميس غارات عبر الطيران المسيّر على مدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب كردفان، والتي تتخذها قوات الدعم السريع مصدر إمداد رئيسيي لها، كما قال مصدر مطلع في الجيش السوداني للجزيرة.

وأشار المصدر إلى أن الغارات استهدفت شخصيات قيادية ومواقع للذخيرة والسلاح.

وكان تحالف تأسيس المكون من قوات الدعم السريع وقوات الحركة الشعبية شمال مجموعة عبد العزيز الحلو وبعض الكيانات السياسية، قد أصدروا أمس بيانا اتهم الجيش السوداني بشن غارة عبر الطيران المسيّر استهدفت منطقة بلبل تمبسكو بالقرب من مدينة نيالا مما أدى لمقتل نحو 85 مدنيا وفقا للبيان.

ويخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حربا منذ منتصف أبريل/نيسان 2023، لم تفلح وساطات إقليمية ودولية في إنهائها.

وأسفرت تلك الحرب عن مقتل أكثر من 20 ألف شخص ونزوح ولجوء نحو 15 مليونا، بحسب الأمم المتحدة والسلطات المحلية.

وفي جبهة الفاشر، أعلنت فرقة المشاة السادسة عن إحباط محاولة تسلل لمجموعة من الدعم السريع كانت تستهدف مدينة الفاشر، مما أسفر عن مقتل عدد من عناصر الدعم السريع وتدمير عدة مركبات قتالية.

ونقلت وكالة السودان للأنباء "سونا" عن الفرقة السادسة أن الفاشر شهدت اليوم هدوءا نسبيا، والأوضاع الأمنية في المدينة تحت السيطرة، مشيرة إلى تماسك قواتها في الميدان من أجل حماية مواطني الفاشر.

وتتهم الحكومة السودانية ومنظمات حقوقية ولجان إغاثية وشعبية قوات الدعم السريع باستهداف المدنيين في الفاشر بقصف مدفعي وجوي.

وتلتزم قوات الدعم السريع الصمت حيال هذه الاتهامات، وتدعي عامة أنها تتجنب إلحاق الأذى بالمدنيين خلال الحرب المستمرة منذ أكثر من عامين.

ومنذ 10 مايو/أيار 2024، تفرض قوات الدعم السريع حصارا على الفاشر، رغم تحذيرات دولية من خطورة المعارك، باعتبار المدينة مركز العمليات الإنسانية لولايات دارفور الخمس.