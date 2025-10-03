الاحتلال يرتكب "عمليات قتل ممنهجة" بغزة والأونروا تحذر من مخاطر النزوح المتكرر

أفاد مجمع ناصر الطبي باستشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مواصي خان يونس جنوبي، وذكر أنه تم انتشال جثمان طفلة استشهدت بالقصف.

كما قصف طيران الاحتلال عمارة سكنية مكونة من 4 طوابق في حي الصبرة بمدينة غزة، في حين أطلقت الزوارق الحربية للاحتلال النار على شاطئ النصيرات، وأفادت مراسلة الجزيرة بأن مدفعية الاحتلال تواصل قصف المناطق الشمالية من شارع الثورة غرب مدينة غزة.

وفي شمال القطاع، قال مراسل الجزيرة إن الاحتلال فجر عربات مفخخة بين منازل المواطنين، وقصف بالمدفعية المناطق الشمالية الغربية لمدينة غزة وسط استمرار نزوح المدنيين من داخل أحياء المدينة.

وقال الرائد محمود بصل، المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة، للجزيرة، إن الاحتلال يستهدف بكل أنواع الأسلحة مقومات الحياة في مدينة غزة، مؤكدا أن "الاحتلال يرتكب عمليات قصف ممنهجة لقتل أكبر عدد من المدنيين".

وفي معرض وصفها للوضع القائم في القطاع، ذكرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أن عشرات آلاف الفلسطينيين يجبرون على النزوح المتكرر بتكاليف باهظة ولا يزال الوصول للغذاء والماء محدودا. وطالبت بوقف فوري لإطلاق النار في القطاع لوصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن.