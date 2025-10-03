أعلنت السلطات الإسرائيلية في تل أبيب، اليوم الجمعة، اعتقال إسرائيلي للاشتباه في ارتباطه بعناصر استخبارات إيرانية، بدعوى تنفيذ مهام جمع معلومات لصالحها.

وقالت الشرطة في بيان، إنها ألقت القبض على مواطن إسرائيلي (23 عاما) يعمل في أحد فنادق البحر الميت، وذلك في إطار نشاط مشترك لجهاز الأمن العام (الشاباك) وشرطة إسرائيل، بعد الاشتباه في ارتباطه بعناصر استخبارات إيرانية، وفقا للبيان.

وأضافت أن التحقيق بين أنّ الموقوف كان على تواصل مع إيرانيين لفترة، ونفّذ بتوجيههم مهام جمع معلومات وتصوير داخل الفندق ومحيطه، مشيرة إلى أن التحقيق معه ما زال جاريا، في حين لم تكشف عن اسمه.

وشملت الاتهامات وفق البيان، تنفيذ مهام أمنية بتوجيه إيراني، بينها تصوير قواعد عسكرية وأماكن عامة في إسرائيل، مقابل تلقي أموال بعملات رقمية.

وفي 30 ديسمبر/أيلول الماضي، وجهت تل أبيب اتهامين لإسرائيليين اثنين بالتواصل مع جهات استخباراتية إيرانية، وتنفيذ مهام أمنية مقابل تلقي أموال بعملات رقمية، وفق بيان للشرطة آنذاك.

وكانت السلطات الإسرائيلية أعلنت في الأشهر الماضية اعتقال العديد من الإسرائيليين بتهمة التخابر مع عناصر استخبارية إيرانية، في حين تعتبر كل من طهران وتل أبيب الطرف الآخر عدوا.

وتقول الشرطة إنه يجري التواصل مع الإسرائيليين من خلال منصات التواصل الاجتماعي، للقيام بمهام مقابل المال وغالبا ما يتم الدفع عبر الأموال الرقمية.

في المقابل أطلقت إيران حملة ضخمة لاعتقال من تصفهم بأنهم عملاء وجواسيس لإسرائيل، وذلك بعد الهجمات الإسرائيلية والأميركية عليها في يونيو/حزيران الماضي.

والاثنين الماضي أعدمت السلطات الإيرانية من وصفته بأنه "أحد أهم جواسيس إسرائيل في إيران"، وفق ما ذكرت وكالة ميزان للأنباء التابعة للسلطة القضائية في البلاد.

إعلان

وأعدمت طهران، التي تخوض حربا في الظل مع إسرائيل منذ عقود، العديد من الأفراد الذين تتهمهم بأن لهم صلات بجهاز "الموساد" وتسهيل عملياته في البلاد.

وازدادت عمليات إعدام الإيرانيين المدانين بالتجسس لصالح إسرائيل بشكل كبير هذا العام، إذ تم تنفيذ ما لا يقل عن 10 أحكام في الأشهر القليلة الماضية.

وفي 13 يونيو/ حزيران الماضي شنت إسرائيل بدعم أميركي عدوانا على إيران استمر 12 يوما، شمل مواقع عسكرية ونووية ومنشآت مدنية واغتيال قادة عسكريين وعلماء، وردت طهران باستهداف مقرات عسكرية واستخبارية بصواريخ باليستية ومسيّرات. وكشفت تلك الحرب عن ثغرات أمنية كبيرة في إيران.