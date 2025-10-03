اعتقالات واقتحامات واسعة بالضفة وإصابة فلسطينيين في القدس والخليل

أصيب فلسطينيان برصاص الجيش الإسرائيلي قرب الجدار الفاصل وشمال القدس المحتلة -صباح اليوم الجمعة- بالتوازي مع حملة اعتقالات واقتحامات نفذتها قوات الاحتلال في مناطق وبلدات متفرقة من الضفة الغربية.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن مواطنا شابا أصيب برصاص قوات الاحتلال عند حاجز قلنديا العسكري شمال مدينة القدس المحتلة.

وأفاد بأن طواقمه نقلت هذا الشاب الذي أصيب بالرصاص الحي في القدم عند حاجز للمستشفى.

وقالت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن الشاب شاهر أحمد عبد الفتاح السراحين أصيب بعيار ناري في ساقه، قرب جدار الفصل العنصري ببلدة بيت أولا غرب الخليل، وعقب اعتقاله لساعات من قبل جنود الاحتلال تم تسليمه لطواقم الهلال الأحمر الفلسطيني عند حاجز "ميتار" العسكري قرب بلدة الظاهرية جنوب الخليل، وجرى نقله إلى المستشفى بالخليل لتلقي العلاج، ووصفت إصابته بالمتوسطة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة دورا (جنوب الخليل) واعتقلت الشاب سفيان جاد الله بعد الاعتداء عليه بالضرب المبرح وعلى أفراد من عائلته، وتفتيش منزله والعبث بمحتوياته، كما اعتقل جيش الاحتلال الشاب جميل رمضان العجلوني من مدينة الخليل.

وأفاد الناشط الإعلامي في بلدة بيت أمر (شمال الخليل) محمد عوض لـ"وفا" بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة واعتقلت يوسف عز الدين علي أبو مارية (23 عاما) ومالك جمال محمود أبو مارية (16 عاما) عقب تفتيش منزليهما وعدد من منازل المواطنين في البلدة، وتم العبث بمحتوياتها.

كما نصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية على مداخل الخليل وبلداتها وقراها ومخيماتها، وأغلقت عددا من الطرق الرئيسية والفرعية بالبوابات الحديدية والمكعبات الإسمنتية والسواتر الترابية.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت -فجر اليوم- عزيزة والدة الشهيد محمد اشتية، وشقيقه باسم، وذلك بعد أن قامت تلك القوات باقتحام قرية كفر نعمة غرب رام الله، وقامت بتفتيش منزل العائلة.

وكانت وزارة الصحة أعلنت مساء أمس استشهاد محمد علي يوسف شتية (37 عاما) برصاص قوات الاحتلال قرب قرية بيت عور الفوقا غرب رام الله، واحتجاز جثته.

🔴 مصادر محلية: قوات الاحتلال تقتحم المنطقة الغربية من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية pic.twitter.com/6ll80JGi7g — ساحات – عاجل 🇵🇸 (@Sa7atPlBreaking) October 3, 2025

واقتحم جنود الاحتلال مدينة أريحا (شرقي الضفة) وقرية جيت وبلدة عزون (شرق قلقيلية) ومنطقة الجبل الشمالي، وبلدة بيتا (جنوب نابلس) بالإضافة إلى مخيم العروب وبلدات بيت أمر والكرمل وإذنا.

وامتدت حملة الاعتقالات إلى بلدات اليامون وعرابة وقباطية (في جنين) وبلدة العيزرية (شرق القدس المحتلة) وقرية كفر نعمة وبلدة بيتونيا (غرب رام الله).

وأتلف المستوطنون ممتلكات المواطنين في قرية إماتين بمحافظة قلقيلية (شمالي الضفة) المحتلة.

إلى ذلك، أعلنت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن إسرائيل أصدرت قرارا بالاستيلاء على 35 دونما من أراضي بلدة نعلين، وقرية دير قديس (غرب رام الله) وقرية بيتللو (شمال غرب المدينة) لأغراض عسكرية وأمنية، في إطار 52 أمرا عسكريا صادرا منذ مطلع 2025 للسيطرة على أراض فلسطينية.