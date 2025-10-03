أردوغان لترامب: استمرار هجمات إسرائيل يفشل مبادرات وقف الحرب

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنّ وقف إسرائيل لهجماتها شرط أساسي لإنجاح أي جهود للسلام، مضيفا في اتصال هاتفي مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن استمرار المجازر بحق المدنيين سيُفشل كل المبادرات المطروحة.

وأعلنت الرئاسة التركية أنّ أردوغان بحث، اليوم الجمعة، مع نظيره الأميركي في اتصال هاتفي العلاقات الثنائية والوضع في قطاع غزة، مؤكدة أنّ المحادثة جاءت بناءً على طلب من الجانب الأميركي.

وأوضح بيان لدائرة الاتصال في الرئاسة التركية أن أردوغان شدد خلال الاتصال على أن زيارته الأخيرة إلى الولايات المتحدة "ساهمت في تعزيز العلاقات بين أنقرة وواشنطن"، وأكد أهمية تطوير التعاون في مختلف المجالات، خصوصا في قطاع الصناعات الدفاعية، الذي يشهد تباينات متكررة بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وأشار أردوغان إلى أنّ تركيا "تكثّف اتصالاتها الدبلوماسية من أجل إحلال السلام في المنطقة، لا سيما في غزة"، مبديا ترحيبه بكافة المبادرات الدولية الرامية لوقف الحرب.

واختتم البيان الرئاسي التركي بالتأكيد على أنّ بلاده ستواصل دورها "كداعم رئيسي للسلام والاستقرار في الشرق الأوسط"، مع التشديد على أن إنهاء الحرب في غزة لن يتحقق من دون ضغط أميركي جاد على إسرائيل.

وجاء هذا الاتصال بعد أقل من شهر على اللقاء المباشر الذي جمع أردوغان وترامب في البيت الأبيض، في أول اجتماع بين الزعيمين منذ 6 سنوات، وهو لقاء وصفه أردوغان بأنه "خطوة مهمة لإحراز تقدم ملموس في الملفات الخلافية وتعزيز العلاقات الثنائية".

وتأتي المحادثة في ظل تصاعد الانتقادات الدولية لإسرائيل، التي تواصل عملياتها العسكرية في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، بدعم عسكري وسياسي من الولايات المتحدة، رغم صدور قرارات من محكمة العدل الدولية بوقف الهجمات.

ووفق وزارة الصحة في غزة، أسفرت الحرب حتى الآن عن 66 ألفا و288 شهيدا و169 ألفا و165 جريحا، معظمهم من النساء والأطفال، في حين تسببت المجاعة الناجمة عن الحصار في وفاة 457 مدنيا بينهم 152 طفلا. وتتهم أنقرة تل أبيب بارتكاب "إبادة جماعية"، وأعلنت قبل أشهر تعليق جميع التعاملات التجارية معها.