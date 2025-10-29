هل قررت ماكدونالدز تقديم وجبات حلال للمسلمين في فرنسا؟

انتشرت مقاطع فيديو وصور على منصات التواصل الاجتماعي في فرنسا خلال الأيام الأخيرة زعمت أن سلسلة مطاعم ماكدونالدز قررت اعتماد الوجبات الحلال للمسلمين في البلاد بداية نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

ولاقى الخبر انتشارا واسعا بين مستخدمي المنصات، خاصة في فرنسا، مما أثار تفاعلات كثيرة بين من أيد الفكرة ومن عارضها، كما ظهرت عديد من التعليقات العنصرية التي استهدفت المسلمين.

ودعا ناشط -في فيديو على منصة إكس- المسلمين إلى ضرورة التثبت من الفروع التي تقدم الحلال بحجة أن القرار لا يشمل جميع المطاعم، ولم يقدم أدلة على صحة ادعائه.

McDonald’s a annoncé qu’à partir de novembre, leurs restaurants pourraient être halal… mais attention : c’est à chaque franchisé de décider.

Autrement dit, rien ne garantit que tu trouveras du halal partout. ➡️ Et surtout, ne te fais pas avoir.

Halal ou pas halal pic.twitter.com/C7tl2yD2Tl — Hattek Hb3 (@HattekH) October 27, 2025

وتوقع ناشطون أن سلسلة مطاعم الوجبات السريعة ستحقق أضعاف أرباحها بعد توجهها نحو تحضير الوجبات الحلال، في حين عبر آخرون عن رفضهم التعامل مع ماكدونالدز حتى لو أصبحت وجباتها حلالا.

كما انتشرت تعليقات رافضة للقرار المزعوم تتضمن هجوما عنصريا على المسلمين، وأن ما يحدث محاولة لفرض الطعام الحلال على أغلبية الشعب الفرنسي.

وانتقد ناشط آخر تلك المخاوف والعنصرية الموجهة إلى المسلمين قائلا: "الاعتقاد أن الهوية مهددة بسبب سلسلة مطاعم للوجبات السريعة تتكيف مع زبائنها بتقديم لحم حلال، يدل على هشاشة كبيرة وانعدام تام للثقة بالنفس".

وفي ظل هذه الأجواء المشحونة بالجدل، تتبع فريق "الجزيرة تحقق" القصة للتأكد من صحة الادعاء ومقاطع الفيديو المنتشرة، بهدف الوصول إلى حقيقة ما يجري وتحديد إذا ما كان الأمر مرتبطا بحملات المقاطعة.

إعلان

ومنذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، تعرضت عديد من الشركات العالمية، بما في ذلك ماكدونالدز، لموجات من المقاطعة الشعبية في مختلف أنحاء العالم، خاصة في الدول ذات الأغلبية المسلمة.

وتصاعدت هذه الدعوات بعد أن أعلن أحد فروع ماكدونالدز في إسرائيل تقديم وجبات مجانية للجنود الإسرائيليين، مما أثار غضبا واسعا بين الناشطين والمستهلكين.

تقرير مزيف

تعد "تيك توك" من المنصات التي شهدت انتشار مقاطع فيديو تروج لاستعداد ماكدونالدز لتقديم وجبات حلال للمسلمين، من بينها مقطع لتقرير مزعوم من قناة "بي إف إم تي في" (bfm tv) الفرنسية يظهر مراسلة تجري مقابلات مع مسلمين أمام أحد الفروع لمعرفة آرائهم عن هذا القرار المزعوم.

بالفحص البصري للفيديو، يتضح أنه مولد بالذكاء الاصطناعي عبر برنامج "سورا" (SORA)، إضافة إلى وجود بعض التشوهات مثل الحركة غير الطبيعية للأشخاص في أثناء تناول الوجبات داخل المطعم، وعدم حركة الأشخاص أمام مدخل المطعم، بالإضافة إلى أن الشعار المطبوع على ميكروفون المراسلة لا يتطابق مع الشعار الذي تستخدمه القناة الفرنسية.

مطعم آخر

على المنصة ذاتها، انتشر فيديو آخر زعم أن سلسلة المطاعم الشهيرة أصدرت بيانا صحفيا لإعلان اعتمادها على اللحوم الحلال بداية نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، واعتمدت على مقطع يظهر شخصا يعبر عن سعادته بالخبر وهو داخل مطعم ماكدونالدز.

وأجرى فريقنا، بحثا عكسيا حول الشاب الذي ظهر داخل المطعم، ليتضح أن الفيديو نشر يوم 30 أبريل/نيسان الماضي، وليس له علاقة بفرنسا أو ماكدونالدز، بل يعود لمقطع ترويجي لمطعم "بيمز" (BIM’S) الذي يقدم الطعام الحلال في لندن.

بيان مزعوم

وزعم فيديو آخر أن بيان ماكدونالدز في فرنسا يأتي للتكيف مع الطلب على الأطعمة الحلال، مدعية أنه قد يحدث تغييرا في السوق مقارنة بمطاعم أخرى تقدم اللحوم الحلال منذ سنوات.

وبالتعمق في البحث، لم نجد أي بيانات صحفية منشورة على موقع "ماكدونالدز فرنسا" بخصوص التوجه إلى افتتاح مطعم لتقديم الوجبات الحلال في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل أو الوقت القريب.

رد ماكدونالدز

وللتأكد أكثر من حقيقة الأمر، تواصل فريق "الجزيرة تحقق" مع قسم الإعلام في "ماكدونالدز فرنسا" عبر الإيميل، وأكدت الشركة في ردها أن سياسة المشتريات لديها لم تتغير، ولا توجد خطط لإدخال منتجات مخصصة لفئة دينية معينة، كما أشارت إلى أن جميع مطاعمها في فرنسا ستظل مفتوحة أمام الجميع من دون "تمييز ديني"، وهو ما يثبت أن الأخبار المتداولة مضللة.