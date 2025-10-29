إنها فلسطين.. أميركيون يردون على صورة ممثلة أميركية نشرتها من يافا

أثار نشر الممثلة الأميركية باتريشيا هيتون صورتها الشخصية من مدينة يافا الفلسطينية عبر حسابها على منصة إكس، أرفقتها بتعليق "إسرائيل جميلة"، ردود فعل بين متابعيها وسط انتقادات واتهامات لها بتزييف الحقائق التاريخية.

ردود النشطاء

وهاجم ناشطون أميركيون صورة الممثلة هيتون بتعليقات تقول: "هذه يافا، فلسطين. ليست إسرائيل"، و"نعم فلسطين كانت جميلة دائما"، و"أنت تقفين في فلسطين الجميلة"، داعينها إلى التوقف عن ترويج الرواية الإسرائيلية عبر منصاتها على وسائل التواصل الاجتماعي.

Palestine is beautiful pic.twitter.com/qFIbvSkv8Q — Rose de Damas (@Wardarose2023) October 27, 2025

واتهم النشطاء هيتون بدعم الاحتلال الإسرائيلي والإبادة الجماعية في قطاع غزة، مؤكدين أن إسرائيل تمارس القتل الجماعي وتجويع الأطفال، وأن ظهورها في صورة تمجد "إسرائيل جميلة" أمر صادم.

وأضافوا أن فلسطين لن تكون أبدا لإسرائيل، وأن الحق الفلسطيني في أرضه ثابت، مشددين على أن البلاد ستتحرر من النهر إلى البحر من الاحتلال الإسرائيلي، كما تحررت سابقا من الاحتلال الصليبي، مؤكدين استمرار صمود الفلسطينيين ونضالهم لاستعادة كامل حقوقهم التاريخية والسياسية.

so they’ve rebuilt a place they flattened in 1948. pic.twitter.com/yDeLnYekXn — neil merriman (@NeilMerriman) October 27, 2025

وأشار ناشطون إلى أن باتريشيا هيتون معروفة بدعمها للإبادة الجماعية في قطاع غزة، وترويجها للرواية الإسرائيلية بشكل ممنهج عبر منصاتها الإعلامية.

وعبر بعض النشطاء عن غضبهم مستذكرين التاريخ، حيث كتب أحدهم: "كانت جميلة حتى غزاها الصهاينة عام 1948".

Jaffa was built on an ancient Palestinian town. It was the largest Palestinian city before 1948. After 1948 the majority of the Palestinian population was expelled or fled. Not so beautiful afterall. — Mark Seddon (@MarkSeddon1962) October 27, 2025

وأضاف آخر: "بنيت إسرائيل على جثث الأطفال، ولا يتسامح أي إله عادل مع هذه الفظاعة".

كما قال مغردون آخرون: "فلسطين جميلة بالفعل من دونك ومن دون أي إسرائيلي فيها"، في إشارة إلى رفضهم لما اعتبروه محاولة لتزييف الحقائق التاريخية والترويج لدولة الاحتلال على حساب الحقوق الفلسطينية.

التاريخ والتراث الفلسطيني في يافا

أشار الناشطون إلى أن المباني التاريخية في يافا، التي ظهرت أمام الممثلة باتريشيا هيتون، أقدم من إسرائيل نفسها، وأنها بُنيت على يد فلسطينيين، مما يؤكد أن يافا تعد من أقدم المدن الفلسطينية.

You are standing in beautiful Palestine. pic.twitter.com/5PdSjXgQ6m — Wally Ballou! still isn’t voting for #Genocide (@Jazz_Phan) October 27, 2025

ولفتوا إلى أن المدينة تعد من أعرق المناطق التاريخية في العالم، لما تتميز به من طقس معتدل على مدار السنة، وشواطئ طبيعية، وتحصينات وبنية عريقة، وهو ما يجعل مأساة السكان الفلسطينيين أكبر بعد تسلل مجموعة من الإسرائيليين إليها بين تسعينيات القرن الـ19 وأربعينيات القرن الـ20، وطردهم للسكان الأصليين عام 1948.

Get the fuck out of Palestine 🇵🇸 pic.twitter.com/ukgWWJCx0o — Mahra Payot 🇵🇸🇵🇸🇵🇸🇵🇸🇵🇸 (@PayotMahra) October 27, 2025

تأييد إسرائيلي

في المقابل، أبدى ناشطون إسرائيليون دعمهم لظهور هيتون في يافا، وكتبوا: "يا له من أمر رائع أن نراك في إسرائيل. أنت بطلة لنا ونحن ممتنون دائما لكل دعمك منذ 7 أكتوبر. لطالما دافعت عن الحق رغم كل ما لحق بمسيرتك المهنية وإرثك وسلامتك".

How wonderful to see you in Israel! You are a hero to us and we are forever grateful for all of your support since 10/7. You have always stood up for what is right, despite the consequences to your career, legacy and safety. I don’t even know what other words to tell you (as my… — CircleOfWillisDrummond (@CircleofwillisD) October 27, 2025

وأثنوا على دعمها المستمر، قائلين: "لقد كنت داعمًا قويًا لإسرائيل والشعب اليهودي، سعيدين بوجودك هنا، وأتمنى لك زيارة ممتعة".

Beautiful. Ty for unws earing Israel and Jewish support 🇮🇱❤️ — 🇺🇸Beto🇮🇱 (@BetoMexpat) October 29, 2025

ورأى بعضهم أن إسرائيل تسعى من خلال هذه الزيارات إلى استخدام المشاهير لتغيير نظرة الرأي العام الدولي نحوها.