إنها فلسطين.. أميركيون يردون على صورة ممثلة أميركية نشرتها من يافا

NEW YORK, NEW YORK - JUNE 16: Patricia Heaton attends the 30 Years Of "Everybody Loves Raymond": An Evening With The Legends Of The Classic Sitcom event at The Paley Museum on June 16, 2025 in New York City. (Photo by Roy Rochlin/Getty Images)
الممثلة الأميركية باتريشيا هيتون (غتي)

بشار أبو زكري

Published On 29/10/2025
|
آخر تحديث: 15:03 (توقيت مكة)

أثار نشر الممثلة الأميركية باتريشيا هيتون صورتها الشخصية من مدينة يافا الفلسطينية عبر حسابها على منصة إكس، أرفقتها بتعليق "إسرائيل جميلة"، ردود فعل بين متابعيها وسط انتقادات واتهامات لها بتزييف الحقائق التاريخية.

ردود النشطاء

وهاجم ناشطون أميركيون صورة الممثلة هيتون بتعليقات تقول: "هذه يافا، فلسطين. ليست إسرائيل"، و"نعم فلسطين كانت جميلة دائما"، و"أنت تقفين في فلسطين الجميلة"، داعينها إلى التوقف عن ترويج الرواية الإسرائيلية عبر منصاتها على وسائل التواصل الاجتماعي.

واتهم النشطاء هيتون بدعم الاحتلال الإسرائيلي والإبادة الجماعية في قطاع غزة، مؤكدين أن إسرائيل تمارس القتل الجماعي وتجويع الأطفال، وأن ظهورها في صورة تمجد "إسرائيل جميلة" أمر صادم.

وأضافوا أن فلسطين لن تكون أبدا لإسرائيل، وأن الحق الفلسطيني في أرضه ثابت، مشددين على أن البلاد ستتحرر من النهر إلى البحر من الاحتلال الإسرائيلي، كما تحررت سابقا من الاحتلال الصليبي، مؤكدين استمرار صمود الفلسطينيين ونضالهم لاستعادة كامل حقوقهم التاريخية والسياسية.

وأشار ناشطون إلى أن باتريشيا هيتون معروفة بدعمها للإبادة الجماعية في قطاع غزة، وترويجها للرواية الإسرائيلية بشكل ممنهج عبر منصاتها الإعلامية.

وعبر بعض النشطاء عن غضبهم مستذكرين التاريخ، حيث كتب أحدهم: "كانت جميلة حتى غزاها الصهاينة عام 1948".

وأضاف آخر: "بنيت إسرائيل على جثث الأطفال، ولا يتسامح أي إله عادل مع هذه الفظاعة".

كما قال مغردون آخرون: "فلسطين جميلة بالفعل من دونك ومن دون أي إسرائيلي فيها"، في إشارة إلى رفضهم لما اعتبروه محاولة لتزييف الحقائق التاريخية والترويج لدولة الاحتلال على حساب الحقوق الفلسطينية.

التاريخ والتراث الفلسطيني في يافا

أشار الناشطون إلى أن المباني التاريخية في يافا، التي ظهرت أمام الممثلة باتريشيا هيتون، أقدم من إسرائيل نفسها، وأنها بُنيت على يد فلسطينيين، مما يؤكد أن يافا تعد من أقدم المدن الفلسطينية.

ولفتوا إلى أن المدينة تعد من أعرق المناطق التاريخية في العالم، لما تتميز به من طقس معتدل على مدار السنة، وشواطئ طبيعية، وتحصينات وبنية عريقة، وهو ما يجعل مأساة السكان الفلسطينيين أكبر بعد تسلل مجموعة من الإسرائيليين إليها بين تسعينيات القرن الـ19 وأربعينيات القرن الـ20، وطردهم للسكان الأصليين عام 1948.

تأييد إسرائيلي

في المقابل، أبدى ناشطون إسرائيليون دعمهم لظهور هيتون في يافا، وكتبوا: "يا له من أمر رائع أن نراك في إسرائيل. أنت بطلة لنا ونحن ممتنون دائما لكل دعمك منذ 7 أكتوبر. لطالما دافعت عن الحق رغم كل ما لحق بمسيرتك المهنية وإرثك وسلامتك".

وأثنوا على دعمها المستمر، قائلين: "لقد كنت داعمًا قويًا لإسرائيل والشعب اليهودي، سعيدين بوجودك هنا، وأتمنى لك زيارة ممتعة".

ورأى بعضهم أن إسرائيل تسعى من خلال هذه الزيارات إلى استخدام المشاهير لتغيير نظرة الرأي العام الدولي نحوها.

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي

