الهولنديون يصوتون في الانتخابات العامة المبكرة

بدأ الناخبون الهولنديون الإدلاء بأصواتهم، اليوم الأربعاء، في انتخابات تشريعية مبكرة للاختيار بين تعزيز القومية المناهضة للهجرة التي يتبناها الشعبوي خيرت فيلدرز، الذي أطاح الائتلاف المحافظ السابق بعد عامين من الانقسامات، أو العودة إلى الوسط.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها باكرا على الساعة 6:30 صباحا بالتوقيت المحلي (05:30 بتوقيت غرينتش) في بعض المواقع لتسهيل عملية التصويت على المسافرين. وسيُنشر أول استطلاع رأي، والذي أثبت دقته تاريخيًا، عند انتهاء التصويت في الساعة 9 مساء بالتوقيت المحلي.

ومع تصدر الأحزاب القومية استطلاعات الرأي في بريطانيا وفرنسا وألمانيا، تُمثل الانتخابات الوطنية الهولندية اختبارا لمدى قدرة الشعبوية على توسيع نطاقها، أو ما إذا كانت قد بلغت ذروتها في أجزاء من أوروبا.

وقاد فيلدرز حزبه إلى فوز ساحق بالمركز الأول في الانتخابات السابقة عام 2023، وشكل ائتلافًا محافظا بالكامل، على الرغم من رفض شركائه تأييده رئيسا للوزراء. وأسقط الحكومة في يونيو/حزيران الماضي لرفضها تبني إجراءاته المتشددة ضد اللاجئين.

فيلدرز يتقدم

وتُظهر استطلاعات الرأي فوز حزب الحرية الهولندي بزعامة فيلدرز، ولكن بفارق ضئيل، حيث حلت الأحزاب الأربعة الأخرى، على بعد بضعة مقاعد من فيلدرز المعجب الأشقر بالرئيس الأميريكي دونالد ترامب.

وصرحت الأحزاب الأربعة، بما فيها "حزب الشعب من أجل الحرية والديمقراطية "اليميني الوسطي" و"الحزب الديمقراطي المسيحي"، بأنها لن تدخل في ائتلاف مع فيلدرز وحزبه، مما يعني أنه من المرجح أن يُمنع من الوصول إلى السلطة ما لم يفز بهامش كبير غير متوقع.

الائتلاف الصعب

وأصبحت نتائج الانتخابات الهولندية غير متوقعة بشكل متزايد، ويُعدّ بناء ائتلافات مستقرة مهمة شاقة قد تستغرق أسابيع أو أشهرًا.

وأظهرت استطلاعات الرأي، أن ما يقارب نصف الناخبين لا يزالون مترددين قبل أيام من التصويت.

ويشتهر فيلدرز، أحد أقدم القادة الشعبويين في أوروبا، بموقفه المناهض للإسلام، ويعيش تحت حماية مستمرة بسبب التهديدات بالقتل.

كما يدعو إلى توفير الأموال برفض جميع طلبات اللجوء -الأمر الذي من شأنه أن ينتهك معاهدات الاتحاد الأوروبي- وإعادة اللاجئين الأوكرانيين الذكور إلى أوكرانيا، ووقف مساعدات التنمية المخصصة لتمويل الطاقة والرعاية الصحية.

وفي فولندام، بلدة صيد الأسماك القريبة من أمستردام ومعقل فيلدرز، ظل بعض السكان المحليين متمسكين به حتى بعد فشل الحكومة السابقة، التي اختارها لمنصب رئيس الوزراء، في تطبيق أشد أنظمة الهجرة صرامة في الاتحاد الأوروبي، أو معالجة النقص الحاد في المساكن.

وشهد حزب الحرية فقدان بعض دعمه من الديمقراطيين المسيحيين، الذين يقود زعيمهم الجديد هنري بونتينبال حملة انتخابية قائمة على التعهد بالاستقرار الحكومي والقيم التقليدية.

ويقول المحللون، إن تراجع دعم فيلدرز يعكس إحباط الناخبين من الصراعات الداخلية الفوضوية في الائتلاف السابق. كما أن إشادته المفرطة بقيادة ترامب واستعداد الرئيس الأميركي لاختبار حدود الديمقراطية الأميركية يقلق بعض الناخبين.