الأمم المتحدة تصوت لرفع الحصار عن كوبا رغم الضغوط الأميركية

صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، بأغلبية ساحقة لصالح رفع الحصار الاقتصادي الأميركي عن كوبا، رغم ضغوط مارستها الولايات المتحدة التي تزعم أن 5 آلاف كوبي يقاتلون إلى جانب القوات الروسية في أوكرانيا.

وجرى اعتماد القرار، اليوم الأربعاء، بأغلبية 165 صوتا من أصل 193 دولة عضوا في الأمم المتحدة.

وامتنعت 12 دولة عن التصويت، بينما اعترضت 7 دول أخرى، إذ تمكنت الولايات المتحدة من إقناع الأرجنتين والمجر ومقدونيا الشمالية وباراغواي وأوكرانيا بالانضمام إليها وإلى إسرائيل في التصويت ضد القرار.

وقال وزير خارجية كوبا برونو رودريغيز أمام الجمعية العامة قبل إجراء التصويت إن "الحصار هو سياسة عقاب جماعي. إنه ينتهك حقوق شعب كوبا بشكل صارخ وواسع النطاق ومنهجي. ولا يفرق بين القطاعات الاجتماعية أو الجهات الفاعلة الاقتصادية.. كوبا لن تستسلم".

وتنفي كوبا الاتهامات الأميركية بإرسال مقاتلين إلى أوكرانيا، لكنها تعلن صراحة انحيازها إلى حليفتها روسيا وتدعو لإجراء محادثات سلام.

ولهذا التصويت الأممي ثقل سياسي، لكن الكونغرس الأميركي هو الذي يملك قرار رفع الحظر المفروض على كوبا منذ حقبة الحرب الباردة.

واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا القرار سنويا على مدى أكثر من 30 عاما، باستثناء عام 2020 خلال جائحة كوفيد-19.

وأشار موقع الأمم المتحدة إلى التحول الذي طرأ هذا العام بارتفاع عدد الدول المعترضة والممتنعة عن التصويت.

ففي العام الماضي تم اعتماد القرار بأغلبية 187 صوتا. وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل فقط المعترضتين على القرار، بينما امتنعت مولدوفا وحدها عن التصويت.