حديث غربي عن "تحركات" بمواقع إيران النووية وإعادة بناء الصواريخ الباليستية

نقلت شبكة "سي إن إن" الأميركية عن مصادر استخبارية أوروبية اليوم الأربعاء أن إيران تكثف جهودها لإعادة بناء برنامجها للصواريخ الباليستية، وأن مواد لإنتاج الوقود الصلب الخاص بالصواريخ وصلت إيران من الصين الشهر الماضي.

في المقابل، قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي لوكالة أسوشيتد برس إنه لا يبدو أن السلطات الإيرانية تقوم بتخصيب اليورانيوم بنشاط، لكن تم اكتشاف تحركات متجددة في المواقع النووية في البلاد.

ووضح غروسي أنه على الرغم من عدم تمكنهم من الوصول إلى المواقع النووية الإيرانية، لم ير المفتشون أي نشاط عبر الأقمار الصناعية يشير إلى أن إيران سرعت في إنتاجها لليورانيوم المخصب بشكل إضافي لما كانت قد جمعته قبل الحرب التي دامت 12 يوما ضد إسرائيل في يونيو/حزيران الماضي.

وأضاف -في مقابلة بمقر الأمم المتحدة بنيويورك- "لكن المواد النووية المخصبة بنسبة 60% لا تزال في إيران. وهذه إحدى النقاط التي نناقشها لأننا بحاجة إلى العودة إلى هناك والتأكد من أن المواد موجودة ولم يتم تحويلها إلى أي استخدام آخر. هذا أمر مهم للغاية".

كما حذر من أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب قد يسمح لها بصنع 10 قنابل نووية في حال قررت التحول لأغراض عسكرية.

يشار إلى أن إيران كانت قد علقت في يوليو/تموز الماضي تعاونها مع الوكالة الذرية الدولية عقب حرب استمرت 12 يوما ضد إسرائيل اندلعت إثر قصف إسرائيلي أميركي لمنشآت نووية إيرانية، وردت عليها طهران بإطلاق صواريخ ومسيرات على إسرائيل.

وتجري الوكالة محادثات مع طهران بشأن استئناف عمليات تفتيش المواقع والمنشآت النووية الإيرانية التي تعطلت بسبب الحرب.