رئيس وزراء قطر: ما حدث بغزة مخيّب للآمال وعملنا على احتوائه

قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني اليوم الأربعاء إن ما حدث أمس في قطاع غزة مخيب للآمال وعملنا على احتوائه وواشنطن ملتزمة بالاتفاق.

وأضاف أن الدوحة تواصلت بشكل مكثف مع الطرفين الرئيسيين، من أجل الحفاظ على وقف إطلاق النار في قطاع غزة، معتبرا أنه من حسن الحظ أن الطرفين يعترفان بأن اتفاق وقف إطلاق النار يجب أن يصمد.

وقال الشيخ محمد بن عبد الرحمن "نتابع التحديات التي تعرض لها وقف إطلاق النار بغزة أمس وهذا أمر متوقع، ونركز على ضمان صمود الاتفاق وقف إطلاق النار". وأضاف "مهمتنا اليوم هي التأكد من إنهاء الحرب وتنفيذ ما تم التوافق عليه بشرم الشيخ".

وأعلن الدفاع المدني في غزة اليوم استشهاد أكثر من 100 فلسطيني، بينهم نحو 35 طفلا، في أقل من 12 ساعة، جراء غارات إسرائيلية على منازل وخيام نازحين جنوبي القطاع ووسطه، رغم استمرار سريان وقف إطلاق النار بين حماس وقوات الاحتلال.

ولاحقا، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي العمل مجددا بوقف إطلاق النار في غزة بعد شنّه ما أسماه "سلسلة ضربات على عشرات الأهداف"، ردا على مقتل أحد جنوده.