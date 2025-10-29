عاجلعاجل,
رئيس وزراء قطر: ما حدث بغزة مخيّب للآمال وعملنا على احتوائه
Published On 29/10/2025|
آخر تحديث: 17:27 (توقيت مكة)
رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني:
- ما حدث أمس في غزة مخيب للآمال وعملنا على احتوائه وواشنطن ملتزمة بالاتفاق.
- نتابع التحديات التي تعرض لها وقف إطلاق النار بغزة أمس وهذا أمر متوقع.
- نركز على ضمان صمود اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
- تواصلنا بشكل مكثف مع الطرفين من أجل الحفاظ على وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
- من حسن الحظ أن الطرفين يعترفان أن اتفاق وقف إطلاق النار بغزة يجب أن يصمد.
- مهمتنا اليوم هي التأكد من إنهاء الحرب وتنفيذ ما تم التوافق عليه بشرم الشيخ.
المصدر: الجزيرة