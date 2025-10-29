عاجل,
رئيس وزراء قطر: ما حدث بغزة مخيّب للآمال وعملنا على احتوائه

مؤتمر صحفي رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في أعقاب العدوان الإسرائيلي على الدوحة في قطر في محاولة اغتيال قادة حماس In this framegrab taken from video Qatar Prime Minister and Foreign Minister Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani addresses the press in Doha, Qatar, Tuesday Sept. 9, 2025,(AP Photo)
الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني: تواصلنا بشكل مكثف مع الطرفين من أجل الحفاظ على وقف إطلاق النار (أسوشيتد برس)
Published On 29/10/2025
آخر تحديث: 17:27 (توقيت مكة)

رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني:

  • ما حدث أمس في غزة مخيب للآمال وعملنا على احتوائه وواشنطن ملتزمة بالاتفاق.
  • نتابع التحديات التي تعرض لها وقف إطلاق النار بغزة أمس وهذا أمر متوقع.
  • نركز على ضمان صمود اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
  • تواصلنا بشكل مكثف مع الطرفين من أجل الحفاظ على وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
  • من حسن الحظ أن الطرفين يعترفان أن اتفاق وقف إطلاق النار بغزة يجب أن يصمد.
  • مهمتنا اليوم هي التأكد من إنهاء الحرب وتنفيذ ما تم التوافق عليه بشرم الشيخ.
المصدر: الجزيرة

