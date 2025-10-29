أخبار|باكستان

مقتل ضابط و5 جنود باكستانيين في اشتباكات على الحدود مع أفغانستان

epa12451359 Relatives and army soldiers attend the funeral of FC soldier Faisal Khan, who was killed in fierce fighting with Taliban security forces at the Pak-Afghan border in Chaman, in Kohat, KPK, Pakistan, 13 October 2025. Pakistan sealed its Torkham and Chaman crossings after fierce overnight clashes with Afghan forces. Islamabad said it captured 19 Afghan posts, while Kabul claimed to seize 25 Pakistani ones, killing dozens. The violence followed Pakistani airstrikes in Afghanistan targeting alleged TTP militants, heightening tensions between the neighbours since the Taliban’s 2021 takeover. EPA/BASIT GILANI
الجيش الباكستاني اعترف بمقتل عدد من جنوده في الاشتباكات الحدودية مع أفغانستان (الأوروبية)
أعلن الجيش الباكستاني اليوم الأربعاء مقتل ضابط و5 جنود و7 ممن وصفهم بـ"الإرهابيين" في اشتباكات بمقاطعة كورام عند الحدود مع أفغانستان.

وكان تجدد الاشتباكات بين الجيش الباكستاني ومقاتلي طالبان الباكستانية الأحد الماضي على الحدود قد أسفر عن مقتل 5 جنود باكستانيين و25 من مقاتلي الحركة، رغم وقف إطلاق النار المعلن بين إسلام آباد وكابل.

وبدأت الاشتباكات الحدودية في أكتوبر/تشرين الأول الجاري بعد غارات جوية باكستانية على العاصمة الأفغانية ومواقع أخرى، استهدفت زعيم طالبان الباكستانية، وردت طالبان بهجمات على مواقع عسكرية باكستانية على طول الحدود الممتدة لمسافة 2600 كيلومتر.

وقال وزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف السبت الماضي إنه يعتقد أن أفغانستان تريد السلام، لكن الفشل في التوصل إلى اتفاق في إسطنبول سيعني "حربا مفتوحة".

وأعلن وزير الإعلام الباكستاني عطا الله ترار في وقت سابق اليوم أن المحادثات بين البلدين اختتمت في إسطنبول دون التوصل إلى "حل عملي".

وكانت المحادثات تهدف إلى التوصل إلى سلام دائم بين الجارتين بعد مقتل عشرات على طول حدودهما في أسوأ أعمال عنف من هذا النوع منذ وصول طالبان للسلطة في كابل عام 2021.

