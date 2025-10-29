مقتل ضابط و5 جنود باكستانيين في اشتباكات على الحدود مع أفغانستان

أعلن الجيش الباكستاني اليوم الأربعاء مقتل ضابط و5 جنود و7 ممن وصفهم بـ"الإرهابيين" في اشتباكات بمقاطعة كورام عند الحدود مع أفغانستان.

وكان تجدد الاشتباكات بين الجيش الباكستاني ومقاتلي طالبان الباكستانية الأحد الماضي على الحدود قد أسفر عن مقتل 5 جنود باكستانيين و25 من مقاتلي الحركة، رغم وقف إطلاق النار المعلن بين إسلام آباد وكابل.

وبدأت الاشتباكات الحدودية في أكتوبر/تشرين الأول الجاري بعد غارات جوية باكستانية على العاصمة الأفغانية ومواقع أخرى، استهدفت زعيم طالبان الباكستانية، وردت طالبان بهجمات على مواقع عسكرية باكستانية على طول الحدود الممتدة لمسافة 2600 كيلومتر.

وقال وزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف السبت الماضي إنه يعتقد أن أفغانستان تريد السلام، لكن الفشل في التوصل إلى اتفاق في إسطنبول سيعني "حربا مفتوحة".

وأعلن وزير الإعلام الباكستاني عطا الله ترار في وقت سابق اليوم أن المحادثات بين البلدين اختتمت في إسطنبول دون التوصل إلى "حل عملي".

وكانت المحادثات تهدف إلى التوصل إلى سلام دائم بين الجارتين بعد مقتل عشرات على طول حدودهما في أسوأ أعمال عنف من هذا النوع منذ وصول طالبان للسلطة في كابل عام 2021.