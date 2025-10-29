"سماء غزة تمطر نارا".. مغردون: إسرائيل تُسقط أقنعة العالم

اجتاحت موجة غضب واسعة المنصات الرقمية عقب استئناف الاحتلال الإسرائيلي غاراته الجوية المكثفة على قطاع غزة، في سيناريو يقول الفلسطينيون إنه صار مكررا تحت ذريعة ما تصفه إسرائيل بـ"خرق" اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

وقد سُمع دوي الانفجارات في مناطق غلاف غزة، في إشارة إلى شدة الغارات الإسرائيلية واتساع رقعتها، مما أدى إلى استشهاد 100 فلسطيني -بينهم 46 طفلا- وجرح أكثر من 250 خلال 12 ساعة، في أحدث حصيلة معلنة.

وتداول ناشطون مشاهد قاسية لعائلات مكلومة بفقدان ذويها بالغارات الإسرائيلية، قبل أن يُعلن جيش الاحتلال التزامه باتفاق وقف إطلاق النار بعد موجة القصف المكثفة.

وتبنى الرئيس الأميركي دونالد ترامب الرواية الإسرائيلية، التي تحدثت عن "مقتل جندي احتياط في هجوم نفذه مقاتلون فلسطينيون"، واصفا حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بأنها "جزء صغير من عملية السلام في الشرق الأوسط".

غضب واسع

ورصد برنامج "شبكات" في حلقة (2025/10/29) تفاعلات واسعة في المنصات الرقمية، عبّر ناشطون من خلالها عن استنكارهم الواسع للغارات وحجم الخسائر البشرية بين المدنيين.

ومن بين تلك التعليقات، قال محمد نبيل إن قصف غزة دليل على وحشية إسرائيل "فالسماء تمطر نارا"، مطالبا بتدويل الجرائم الإسرائيلية في ظل الاستهداف الممنهج للمدنيين الآمنين في منازلهم وخيامهم.

سماء غزة تمطر نارا والاحتلال يُسقط أقنعة العالم! قصف غير مسبوق يستهدف مدنيين آمنين في منازلهم. كل شهيد يرتقي وكل منزل يُدمّر هو دليل على وحشية إسرائيل التي لا تراعي حرمة ولا عهد. يجب تدويل هذه الجرائم فورا، فدماء أهلنا ليست رخيصة. بواسطة محمد نبيل

وأعرب سيدي عن قناعته بأن إسرائيل تستخدم القوة العسكرية الغاشمة في محاولة منها لصناعة "صورة انتصار رمزية" لترويجها داخل مجتمعها بعد فشلها بتحقيق أهدافها الميدانية، فغرد قائلا:

عندما تفشل إسرائيل في تحقيق أهدافها العسكرية أو الأمنية، تستخدم العنف المفرط لخلق "نصر رمزي" أمام جمهورها الداخلي. بواسطة سيدي

أما محمد، فأشار إلى تخلص إسرائيل من عبء ملف الأسرى الذي كان يثقلها، وبناء على ذلك "لا مصلحة لها في توقف الحرب"، أملا في تحقيق الأهداف التي رفعتها ومن بينها القضاء على حركة حماس.

إسرائيل ما إلها مصلحة توقف الحرب بغزة للقضاء على حركة حماس. إسرائيل أخذت يلي بدها ياه وموضوع جثث الرهائن (الأسرى) كلها ذريعة. بواسطة محمد

بدوره، شدد سليم على ضرورة احترام مختلف الأطراف المعنية اتفاق وقف إطلاق النار، معتبرا أن "العمليات المتقطعة تعيد الأمور إلى نقطة الصفر".

هناك اتفاق إطلاق نار ويجب احترامه من الجميع أو يلغى ونعود للحرب، أما المناوشات هذه والعمليات التي تعود بغارات واستهدافات جديدة فما محلها من الوضع؟. بواسطة سليم

ميدانيا، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن سلاح الجو "استهدف عشرات البنى العسكرية واغتال عشرات من قادة حماس في الضربة العسكرية الأخيرة"، مضيفا أن "الضربات رد على الاعتداء على الجنود، والانتهاك الفاضح لاتفاق إعادة الجثث".

في المقابل، أكدت حركة حماس أن "التصعيد الغادر تجاه شعبنا في غزة يكشف عن نية إسرائيلية واضحة لتقويض اتفاق وقف إطلاق النار وفرض معادلات جديدة بالقوة".

وحملت الحركة -في بيان- الاحتلال كامل المسؤولية عن هذا التصعيد الخطير، وتبعاته.