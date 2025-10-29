روسيا تعلن اختبار طوربيد نووي من طراز "بوسيدون"

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، إن بلاده اختبرت بنجاح طوربيدا فائق القدرة يعمل بالطاقة النووية من طراز "بوسيدون"، وذلك بعد أيام من إعلانه إجراء اختبار ناجح لصاروخ كروز يعمل بالدفع النووي.

وأوضح بوتين -في تصريحات أدلى بها خلال زيارته عسكريين مصابين في مستشفى بموسكو– أن الاختبار أجري أمس الثلاثاء، وأن الطوربيد حقق "نجاحا باهرا"، مشيرا إلى أن قوته فاقت صاروخ سارمات العابر للقارات، وأنه "لا وسيلة لاعتراضه".

ويوصف بوسيدون -وفقا للمعلومات القليلة المنشورة عنه- بأنه طوربيد ذاتي التوجيه قادر على إحداث أمواج مشعة في المحيطات لجعل المدن الساحلية غير صالحة للسكن. وتقول موسكو إنه يعمل بالدفع النووي ويمكنه حمل رؤوس نووية.

وذكر مصدر في المجمع الصناعي العسكري الروسي في تصريحات نقلتها سابقا وكالة تاس الرسمية للأنباء أن طوربيد "بوسيدون" قادر على العمل في أعماق تزيد على كيلومتر واحد وبسرعات تتراوح بين 60 و70 عقدة.

أسلحة إستراتيجية

وقال بوتين إن صاروخ بوريفيستنيك الذي يعمل بالدفع النووي وصاروخ سارمات الباليستي العابر للقارات وطوربيد بوسيدون، كلها "أسلحة فريدة من نوعها، أكملت الاختبارات وستدخل الخدمة قريبا".

وكان الرئيس الروسي قد أعلن الأحد نجاح الاختبار النهائي لصاروخ بوريفيستنيك الذي وصفه بأنه "غير محدود المدى" وقادر على تخطي كل أنظمة الاعتراض تقريبا.

وانتقده الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالقول "عليه وضع حد للحرب (في أوكرانيا). الحرب التي كان من المفترض أن تستغرق أسبوعا واحدا فقط تقترب الآن من عامها الرابع. هذا ما عليه القيام به بدلا من اختبار الصواريخ".

وقد أرجأ ترامب اجتماعا محتملا مع بوتين في بودابست إلى أجل غير مسمى، وأعرب عن أسفه لأن محادثاته مع نظيره الروسي لإنهاء الصراع في أوكرانيا "لم تسفر عن أي نتيجة".