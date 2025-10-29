دلافين وقروش ودمار كبير في شوارع جامايكا بعد إعصار "ميليسا".. ما حقيقتها؟

مع تصاعد تأثير إعصار "ميليسا" الذي ضرب منطقة الكاريبي ووصلت رياحه العاتية إلى سواحل جامايكا، انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي مشاهد صادمة حظيت بتفاعل واسع، ورافقتها روايات متباينة حول حجم الأضرار التي خلفها الإعصار.

وخلال ساعات من الإعلان عن وصول الإعصار إلى اليابسة، غصت المنصات بمقاطع مصورة ولقطات جوية زعم ناشروها بأنها من جامايكا، وتحول بعضها إلى مواد إخبارية متداولة على نطاق واسع، ما عزز الاعتقاد بأن البلاد تشهد كارثة طبيعية غير مسبوقة.

ومع استمرار انتشار هذه المشاهد، بدأت التساؤلات تتصاعد حول مدى صحتها ومصادرها الحقيقية، خصوصا بعد ظهور لقطات متناقضة وتكرار مشاهد سبق تداولها في كوارث طبيعية أخرى، فريق "الجزيرة تحقق" تتبع تلك المواد للتحقق من صحتها وتحديد مصادرها الأصلية.

مشهد جوي

أحد الفيديوهات التي حظيت بتفاعل واسع زعم حساب على منصة "إكس" أنه يظهر لحظة توثيق أحد ركاب الطائرة وصول إعصار "ميليسا" إلى جامايكا، قائلا "الإعصار الضخم ميليسا كما يبدو من الأعلى.. مثل ثقب دودي".

Massive Hurricane Melissa captured from the top Looks like WORMHOLE#hurricane #melissa pic.twitter.com/yJ0HWHAs8D — Khanzy (@Khhanzy) October 28, 2025

بالتحقق من الفيديو، تبين أنه مولد بالكامل بالذكاء الاصطناعي، حيث لا يمكن لأي طائرة التحليق على هذه المسافة من الإعصار، وقد بدأ انتشار المقطع من حساب عبر تطبيق "تيك توك".

المياه تجرف أريكة

كما نشر حساب آخر مقطع فيديو لرجل يجلس على أريكة تجرفها مياه الإعصار وسط المنازل. ولكن بعد الفحص، تبين أن الفيديو تم إنشاؤه باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي، حيث ظهرت عليه علامة "Sora"، وهي أداة تستخدم لإنشاء مشاهد فيديو واقعية أو خيالية بناء على التعليمات النصية أو الصور.

First videos of Hurricane Melissa are wild 🤣 pic.twitter.com/Mc4W4xJpeY — Dr. Clown, PhD (@DrClownPhD) October 28, 2025

دلافين وقروش

وفي مشهد آخر نشره الحساب ذاته، زاعما أنه يظهر شابين يسبحان مع دلافين بعدما غمرت المياه الأحياء السكنية، غير أن الفيديو اتضح أنه جزء من محتوى خيالي أنتج عبر برنامج "Sora".

Not everyone was afraid of Hurricane Melissa. pic.twitter.com/dCNtk2F981 — Dr. Clown, PhD (@DrClownPhD) October 29, 2025

وانتشر فيديو زعم ناشروه بأنه يظهر أسماك القرش تسبح في الشوارع بعد إعصار "ميليسا"، إلا أن الفيديو مولد بالذكاء الاصطناعي ونشره حساب على منصة "تيك توك" باسم "yulian_studios" الذي حذفه فيما بعد.

🌊 The Sea Surged Sharks in the Streets After Massive Hurricane! 🦈😱 pic.twitter.com/37Jvb0m2ry — World War 3 (@Worldwar_3_) October 28, 2025

أضرار جسيمة

وتداول نشطاء على المنصات صورة، زعموا أنها توثق الأضرار الجسيمة والدمار الواسع الذي لحق بالأحياء السكنية نتيجة للإعصار حيث أظهرت المنازل المدمرة والبنية التحتية المتضررة بشكل كبير، مما يوحي بكارثة كبيرة تسببت فيها الرياح العاتية والأمطار الغزيرة.

The damage from Hurricane Melissa has begun. pic.twitter.com/w9cv3vpQV6 — Spencer Hakimian (@SpencerHakimian) October 28, 2025

وبإجراء بحث عكسي على الصورة، توصل فريقنا إلى مصدرها الأصلي، الذي يعرف نفسه بأنه متخصص في صناعة صور الكوارث بالذكاء الاصطناعي التي نشر منها الكثير عبر حسابه على منصة "فيس بوك".

وصل الإعصار "ميليسا" إلى كوبا في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء بعد ساعات من تسببه في دمار في جامايكا المجاورة، حيث صار أقوى إعصار على الإطلاق يضرب الدولة الجزيرة الواقعة في البحر الكاريبي.