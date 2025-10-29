خريطة تفاعلية توضح ماذا جرى في غزة خلال 12 ساعة

شهد قطاع غزة خلال 12 ساعة موجة غارات إسرائيلية مكثفة استهدفت مناطق مختلفة في شماله ووسطه وجنوبه، مما أسفر عن سقوط أكثر من 100 شهيد، بينهم نحو 46 طفلا وإصابة أكثر من 250 آخرين، حسب وزارة الصحة.

وبثت الجزيرة خريطة تفاعلية أظهرت المناطق التي استهدفتها الغارات الإسرائيلية من بينها قصف خيام نازحين قرب مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح (وسط القطاع)، وهو ما أدى إلى استشهاد 6 أشخاص من المدنيين وذوي الأمراض المزمنة.

وفي الجنوب، شملت الغارات المكثفة مناطق المواصي في خان يونس ورفح، بالإضافة إلى قصف متواصل بالزوارق الحربية، حيث سقط عشرات الشهداء والمصابين، بينهم نحو 20 شهيدا في خان يونس وحدها.

وقد قصفت مقاتلات حربية إسرائيلية مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة ومربعات سكنية كاملة في مناطق اليرموك والصبرة والزيتون في المدينة ذاتها، مما أوقع شهداء ومصابين، ولا تزال طواقم الدفاع المدني تبحث عن مفقودين تحت الأنقاض.

وجاء هذا التصعيد بعد إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل جندي من الاحتياط في منطقة قريبة من رفح، واعتبر موجة القصف ردا على ما وصفه بـ"انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى"، قبل أن يُعلن لاحقا التزامه بالاتفاق.

وأوضحت الخريطة التفاعلية ألوان الخطوط الأزرق والأصفر والأحمر، والتي تشير إلى مراحل انسحاب القوات الإسرائيلية، بناء على اتفاق وقف إطلاق النار ونشر قوة الاستقرار الدولية، إضافة إلى "المنطقة الأمنية العازلة".

وواصلت إسرائيل غاراتها على قطاع غزة، رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل، في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وفق خطة للرئيس الأميركي دونالد ترامب وبوساطة من قطر ومصر وتركيا.

وأدت الغارات الإسرائيلية إلى استشهاد 211 فلسطينيا و597 مصابا منذ إعلان الاتفاق، حسب وزارة الصحة في قطاع غزة.