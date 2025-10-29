تقرير أميركي يفضح ارتكاب الدعم السريع قتلا جماعيا بالفاشر

كشف تقرير أصدرته كلية الصحة العامة بجامعة ييل الأميركية عن وقوع عمليات قتل جماعي نفذتها قوات الدعم السريع في مدينة الفاشر عاصمة إقليم دارفور السوداني بين 26 و28 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

ومن بين المواقع التي شهدت تلك العمليات الساتر الترابي، المستشفى السعودي، مستشفى الأطفال السابق، ومكتب الهلال الأحمر السوداني، وكانت كلها تحت سيطرة الدعم السريع، وفق التقرير.

وأظهرت صور الأقمار الملتقطة في 27 من الشهر الجاري زيادة في عدد خطوط الأجسام الداكنة الممتدة بين أحد مباني مستشفى الأطفال السابق وحتى بوابة المجمع الواقع شرقي الفاشر، ولم تكن هذه الأجسام موجودة في اليوم السابق، كما يقول التقرير.

كما أظهرت الأقمار صورا التقطت في 28 من الشهر الجاري، زيادة في أكوام الأجسام التي كان معظمهما قرب البوابة، ومجموعة من الأجسام فاتحة اللون في زاوية المجمع.

وتتسق هذه الصور مع وجود مجموعات من المدنيين الذين تم قتلهم في المجمع، حسب التقرير الذي تحدث عن عمليات قتل جماعي واضحة في المستشفى السعودي.

وقال التقرير إن تنسيقية رجال المقاومة في الفاشر تحدثت عن وقوع مجازر داخل المستشفى، مشيرا إلى وجود أكوام من الأجسام البيضاء داخل المبنى.

ويتراوح طول هذه الأجسام حسب التقرير بين متر و10 سنتيمترات، ومتر و90 سنتيمترا، وتحتوي إحدى المجموعات على جسدين يظهران بشكل حرفي "سي" (C) و"جيه" (J)، باللغة الإنجليزية، ويتراوح طولهما بين متر و50 سنتيمترا ومتر و70 سنتيمترا، كما يقول التقرير.

ووفق التقرير فإن هذه الأشكال تتسق مع شكل أجسام الإنسان عندما تكون ملقاة على الأرض. كما أظهر التقرير وجود أجسام فاتحة اللون على ساتر ترابي يتراوح طولها بين متر و30 سنتيمترا ومترين.

وقد أظهرت الصور تغير لون التربة المحيطة بـ5 مجموعاتٍ من أصل 6 مجموعاتِ أجسادٍ موجودة في المكان الذي كان محاطا بعربات تابعة للدعم السريع.

إعلان

شهادات ونفي

وأكد التقرير أن هذه الصور تتسق مع الشهادات التي تؤكد قيام الدعم السريع بتجميع من كانوا يحاولون الفرار من المدينة وقتلهم.

كما أشار إلى وجود أجسام في الجهة الجنوبية لمبنى الهلال الأحمر في الفاشر في 28 من الشهر الجاري، وقال إنها لم تكن موجودة في اليوم السابق.