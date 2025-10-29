ترامب يتوقع لقاء كيم قريبا ويتطلع إلى التعامل مع بيونغ يانغ

توقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء، أن يلتقي الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون "في مستقبل غير بعيد".

وقال ترامب للصحافيين على متن الطائرة الرئاسية في طريقه إلى كوريا الجنوبية، إنّه "في مرحلة ما سنتعامل مع كوريا الشمالية. أعتقد أنهم يرغبون في ذلك وأنا أيضا أرغب فيه".

وكان ترامب أعلن الأسبوع الماضي، أنّه "يرغب بشدّة" في مقابلة الزعيم الكوري الشمالي خلال زيارته لكوريا الجنوبية.

ووصل الرئيس الأميركي إلى غيونغجو في شرق شبه الجزيرة الكورية صباح الأربعاء، حيث سيشارك في قمّة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك).

يذكر أن ترامب -خلال ولايته الأولى- التقى كيم في 30 يونيو/حزيران 2019 بالمنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين.

وحينها، دخل الرئيس الأميركي دونالد ترامب أراضي كوريا الشمالية سيرا على الأقدام الأحد، برفقة كيم جونغ أون.

وعبر ترامب الحدود الفاصلة بين الكوريتين في قرية بان مون جوم حيث وقعت الهدنة عام 1953.

خطوة تاريخية

وبهذه الخطوة التاريخية أصبح ترامب أول رئيس أميركي تطأ قدماه أراضي كوريا الشمالية، وذلك بعدما عبر خط الترسيم الذي يقسم المنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين.

وبعد المصافحة قال ترامب، "إنه يوم عظيم للعالم.. أنا فخور بتخطي الخط الفاصل" إلى كوريا الشمالية.

أما كيم فصرّح "نريد ترك الماضي وراءنا والمضي نحو المستقبل"، وعبر عن رغبته في استغلال اللحظة "للخروج بأخبار جيدة لا يتوقعها أحد"، مضيفا "ما كنا لنعقد هذا الاجتماع لولا العلاقة الرائعة بيننا".

وعبر كيم الحدود إلى كوريا الجنوبية مع ترامب، وانضم إليهما رئيس كوريا الجنوبية، ولاحقا عقد ترامب وكيم اجتماعا مغلقا.