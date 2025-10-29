ترامب من كوريا الجنوبية: لم آت إلى هنا لأرى كندا

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إنه لم يأت إلى كوريا الجنوبية لرؤية كندا، وذلك وسط خلاف تجاري مع الجارة الشمالية للولايات المتحدة.

وكتب ترامب بعد وقت وجيز من وصوله إلى مدينة جيونجو، على منصة تروث سوشيال، "إلى أولئك الذين يسألون، لم نأت إلى كوريا الجنوبية لرؤية كندا".

ومن المقرر أن يحضر ترامب عشاء جماعيا، في وقت لاحق اليوم، سيحضره رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أيضا.

وقال كارني، أول أمس الاثنين، إنه مستعد للجلوس لإجراء محادثات تجارية مع ترامب عندما يكون الرئيس مستعدا لذلك.

وأعلن ترامب، الأسبوع الماضي، قطع المحادثات التجارية مع أوتاوا وفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 10% على السلع الكندية بعدما استخدم إعلان سياسي في أونتاريو مقتطفا من كلمة للرئيس الجمهوري الأسبق رونالد ريغان قال فيها إن الرسوم الجمركية تسبب حروبا تجارية وكارثة اقتصادية.

وتشكل العلاقة التجارية بين كندا والولايات المتحدة واحدة من أكبر العلاقات التجارية في العالم، ففي عام 2024 تجاوزت القيمة الإجمالية لواردات وصادرات كندا من السلع المتداولة مع الولايات المتحدة تريليون دولار كندي (762 مليار دولار) للعام الثالث على التوالي، وفقا لمنصة "ستاتيستك كندا".