ترامب: من حق إسرائيل الانتقام وحماس جزء صغير ضمن اتفاق الشرق الأوسط

نقلت وكالة رويترز عن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قوله إن لإٍسرائيل الحق في الانتقام وأن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) جزء صغير ضمن اتفاق الشرق الأوسط.

وحذر ترامب اليوم الأربعاء الحركة من أنها إذا لم تتصرف بشكل صحيح فسيتم القضاء عليها، معتبرا في الوقت نفسه إن وقف إطلاق النار المدعوم من الولايات المتحدة في غزة ليس مهددًا رغم الضربات الإسرائيلية التي أسفرت عن استشهاد 41 فلسطينيا وإصابة العشرات .

وأضاف ترامب "لن يهدد أي شيء وقف إطلاق النار في غزة"، وتابع "لقد قتلوا جنديًا إسرائيليًا، ولذلك ردّ الإسرائيليون، وكان ينبغي أن يردّوا. عندما يحدث ذلك، يجب أن يردّوا".