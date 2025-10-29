انسحاب المرشح السابق أغبودجو من الحياة السياسية بعد إبطال ترشحه للرئاسة في بنين

أعلن المحامي والمرشح الرئاسي السابق في بنين، ريناود أغبودجو، انسحابه المؤقت من الحياة السياسية، بعد قرار المحكمة الدستورية إبطال ترشحه للانتخابات المقررة في أبريل/نيسان 2026، في خطوة تعكس عمق الأزمة التي يعيشها حزب "الديمقراطيون" المعارض.

في تصريح مصور بثته القناة الثالثة البنينية، قال أغبودجو إنه يتقبل الحكم "بكل حرية ومسؤولية"، واصفا إياه بأنه "مؤسف ومضر".

وأشار إلى "اختلالات داخلية" في حزبه "وتوترات مع جزء من الرأي العام" أسهمت في إقصائه من السباق الرئاسي.

ورغم نبرة الخيبة، دعا أنصاره إلى ضبط النفس وتجنب أي شكل من أشكال العنف، مؤكدا أن "الحفاظ على السلم الاجتماعي والوئام الوطني" أولوية.

كما شكر الرئيس السابق توماس بوني يايي، زعيم الحزب، على ثقته بالشباب من خلال منحه التزكية.

كما أعلن أغبودجو، الذي برز خلال السنوات الأخيرة كأحد الوجوه الشابة في المعارضة، أنه سيكرس وقته لعائلته ولمكتبه للمحاماة، قائلا "بعد عقد من النضال من أجل الحريات والديمقراطية، ربما حان وقت الاستراحة".

وختم رسالته بدعوة المرشحين المتأهلين إلى "العمل من أجل المصالحة الوطنية والعدالة الاجتماعية والحرية"، قبل أن يضيف "ليبارك الله بنين".

سياق سياسي متوتر

يأتي هذا الإقصاء في أجواء سياسية مشحونة، إذ التقى الرئيس الحالي باتريس تالون وسلفه توماس بوني يايي في 24 أكتوبر/تشرين الأول، في محاولة لاحتواء الأزمة التي فجّرها استبعاد الحزب المعارض الرئيسي من السباق الرئاسي. ولم يصدر أي بيان رسمي عن نتائج هذا اللقاء.