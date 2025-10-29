الاحتلال يقتحم مدنا بالضفة والمستوطنون يحرقون مركبات

نفذ الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات بمخيم الدهيشة في بيت لحم، في حين أضرم المستوطنون النار بعدد من المركبات ضمن مدن في الضفة الغربية المحتلة، وفق ما أفاد به مراسل الجزيرة، وذلك بعد ساعات من إصابة طفلين فلسطينيين برصاص الاحتلال شمال شرقي مدينة رام الله.

وقال مراسل الجزيرة إن قوات الاحتلال شنت حملة اعتقالات واسعة بمخيم الدهيشة في بيت لحم شملت 50 فلسطينيا، أغلبهم أسرى محررون.

وأضاف أن مستوطنين أضرموا، فجر اليوم الأربعاء، النار في مركبتين بمنطقة دير النيل ببلدة صوريف شمالي الخليل.

كما أحرق مستوطنون مركبات في قرية عطارة شمالي مدينة رام الله.

وفي السياق، قالت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية إن طفلين أصيبا برصاص الاحتلال، مساء أمس الثلاثاء، في قرية المغير شمال شرقي رام الله.

وأوضحت أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص صوب مجموعة من الأطفال في منطقة "العقبة" بالقرية، مما أدى لإصابة طفلين أحدهما في البطن والآخر بالأطراف.

ووفق شهود عيان، انسحب الجيش بعد إصابة الطفلين واقتحام منزل وتفتيشه.

وذكرت الوكالة أن قوات إسرائيلية اقتحمت مناطق بمحافظة نابلس شملت قريتي قُصرة وبُرقة جنوب وشمال غربي المدينة، ومخيمي عسكر الجديد والقديم شرقا، كما شملت الاقتحامات بلدة سبسطية شمال غربي المدينة.

وعلى مدى عامين من حرب الإبادة على غزة، أسفر تصعيد الجيش الإسرائيلي والمستوطنين بالضفة عن استشهاد 1062 فلسطينيا وإصابة نحو 10 آلاف آخرين، إضافة إلى اعتقال أكثر من 20 ألف شخص بينهم 1600 طفل.

وبدأت إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة استمرت عامين، أسفرت عن استشهاد 68 ألفا و531 فلسطينيا وإصابة 170 ألفا و402 آخرين، وانتهت باتفاق وقف إطلاق نار دخل حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الجاري.