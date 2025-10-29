حسينة واجد تعلن من الهند مقاطعة حزبها الانتخابات في بنغلاديش

قالت رئيسة وزراء بنغلاديش المخلوعة الشيخة حسينة اليوم الأربعاء إن الملايين من أنصار حزب رابطة عوامي الذي كانت تتزعمه سيقاطعون الانتخابات الوطنية المقررة العام المقبل بعد منع الحزب من المشاركة فيها.

جاء ذلك ردا منها على رسالة عبر البريد الإليكتروني وجهتها إليها وكالة "رويترز"، في أول تفاعل إعلامي منذ سقوطها الدراماتيكي بعد بقائها 15 عاما متتالية على رأس السياسة في بنغلاديش.

وقالت حسينة (78 عاما) إنها لن تعود إلى بنغلاديش تحت أي حكومة يتم تشكيلها بعد انتخابات تستبعد حزبها، مشيرة إلى أنها تخطط للبقاء في الهند التي فرت إليها في أغسطس/ آب 2024 عقب انتفاضة طلابية شهدت سقوط قتلى.

وقالت حسينة "الحظر المفروض على حزب رابطة عوامي ليس ظالما فحسب، بل يمثل أيضا هزيمة ذاتية".

وأضافت "يجب أن تتمتع الحكومة القادمة بشرعية انتخابية، فملايين الناس يدعمون حزب رابطة عوامي، وفي ظل الوضع الراهن، لن يشاركوا في التصويت. لا يمكن حرمان ملايين الناس من حقوقهم إذا أردت نظاما سياسيا ناجحا".

ويبلغ عدد الناخبين المسجلين في بنغلادش أكثر من 126 مليونا. وهيمن حزب "رابطة عوامي" وحزب "بنغلاديش الوطني" على المشهد السياسي في البلاد لعقود، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يفوز حزب بنغلاديش الوطني في الانتخابات المقبلة.

يذكر أن حكومة مؤقتة تتولى السلطة في بنغلادش برئاسة الحائز على جائزة نوبل للسلام محمد يونس منذ الإطاحة بالشيخة حسينة، وتعهدت هذه الحكومة بإجراء انتخابات في فبراير/شباط المقبل.