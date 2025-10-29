احتجاز 6 إيرانيين بعد ضبط شحنة مخدرات على سواحل كينيا

أمرت محكمة في مدينة مومباسا الساحلية جنوب شرقي كينيا باحتجاز 6 إيرانيين لمدة 30 يوما على ذمة التحقيق، بعد ضبط شحنة ضخمة من مادة الميثامفيتامين تُعد من الأكبر في تاريخ البلاد.

وقالت النيابة العامة الكينية إن المتهمين الإيرانيين أوقفوا في ميناء كيلينديني إثر عملية مشتركة قادتها استخبارات البحرية الكينية ضد سفينة وُصفت بأنها "مموهة" كانت تبحر في المحيط الهندي.

وخلال العملية، صادرت السلطات 769 طردا من الكريستال ميثامفيتامين بلغ وزنها الإجمالي أكثر من طن واحد (1035 كيلوغراما)، وتُقدّر قيمتها السوقية بنحو 82 مليار شلن كيني (63 مليون دولار).

وكانت النيابة قد قدمت طلبا رسميا لتمديد احتجاز المتهمين 30 يوما، مبررة ذلك بالحاجة إلى استكمال التحقيقات لتحديد مصدر الشحنة والجهة المستهدفة.

كما شددت على ضرورة التحقق من مؤهلات المترجم المعتمد وتعيين مترجم مستقل لضمان نزاهة المحاكمة.

أبعاد إقليمية

تسلط هذه القضية الضوء على تنامي دور السواحل الكينية كممر رئيسي لشبكات تهريب المخدرات الدولية، حيث تُستخدم الموانئ على المحيط الهندي كنقاط عبور نحو أسواق أفريقيا وأوروبا.

ويرى خبراء أن طول السواحل وصعوبة مراقبتها يجعلان المنطقة هدفا مثاليا لشبكات الجريمة المنظمة.

ولا تقتصر القضية على 6 متهمين فحسب، بل تكشف عن حجم التحديات الأمنية والاقتصادية التي تواجهها كينيا والمنطقة في مكافحة تجارة المخدرات.

ومع استمرار التحقيقات، يترقب الرأي العام المحلي والدولي ما ستسفر عنه المحاكمة، في وقت تتزايد فيه الدعوات لتعزيز الرقابة البحرية والتعاون الإقليمي لمواجهة هذه الظاهرة.