احتجاز 6 إيرانيين بعد ضبط شحنة مخدرات على سواحل كينيا

epa12485979 Iranian suspects identified as (L-R) Jasem Darzadeh, Nadeem Jadgal, Imran Baloch, Hassan Baloch, and Rahim Bakshi appear at the Shanzu Law Courts in Mombasa, Kenya, 27 October 2025. Six Iranian nationals were arrested for trafficking narcotic drugs after their vessel, carrying about 1.024 tonnes of methamphetamine worth approximately USD 63 million, was intercepted off the coast of Mombasa in an operation carried out by the Kenya Navy (KN), Kenya Coast Guard Service (KCGS), and the National Authority for the Campaign Against Alcohol and Drug Abuse (Nacada). EPA/STRINGER EPA/STRINGER
البحارة الإيرانيين المحتجزين (وكالة الأنباء الأوروبية)
Published On 29/10/2025
آخر تحديث: 20:14 (توقيت مكة)

أمرت محكمة في مدينة مومباسا الساحلية جنوب شرقي كينيا باحتجاز 6 إيرانيين لمدة 30 يوما على ذمة التحقيق، بعد ضبط شحنة ضخمة من مادة الميثامفيتامين تُعد من الأكبر في تاريخ البلاد.

وقالت النيابة العامة الكينية إن المتهمين الإيرانيين أوقفوا في ميناء كيلينديني إثر عملية مشتركة قادتها استخبارات البحرية الكينية ضد سفينة وُصفت بأنها "مموهة" كانت تبحر في المحيط الهندي.

وخلال العملية، صادرت السلطات 769 طردا من الكريستال ميثامفيتامين بلغ وزنها الإجمالي أكثر من طن واحد (1035 كيلوغراما)، وتُقدّر قيمتها السوقية بنحو 82 مليار شلن كيني (63 مليون دولار).

وكانت النيابة قد قدمت طلبا رسميا لتمديد احتجاز المتهمين 30 يوما، مبررة ذلك بالحاجة إلى استكمال التحقيقات لتحديد مصدر الشحنة والجهة المستهدفة.

كما شددت على ضرورة التحقق من مؤهلات المترجم المعتمد وتعيين مترجم مستقل لضمان نزاهة المحاكمة.

epa12486058 Seized bags containing methamphetamine are offloaded from a boat in Mombasa, Kenya, 25 October 2025 (issued 27 October 2025). Six Iranian nationals were arrested for trafficking narcotic drugs after their vessel, carrying about 1.024 tonnes of methamphetamine worth approximately USD 63 million, was intercepted off the coast of Mombasa in an operation carried out by the Kenya Navy (KN), Kenya Coast Guard Service (KCGS), and the National Authority for the Campaign Against Alcohol and Drug Abuse (Nacada). EPA/STRINGER
صورة للمخدرات المحجوزة في سواحل مدينة مومباسا (وكالة الأنباء الأوروبية)

أبعاد إقليمية

تسلط هذه القضية الضوء على تنامي دور السواحل الكينية كممر رئيسي لشبكات تهريب المخدرات الدولية، حيث تُستخدم الموانئ على المحيط الهندي كنقاط عبور نحو أسواق أفريقيا وأوروبا.

ويرى خبراء أن طول السواحل وصعوبة مراقبتها يجعلان المنطقة هدفا مثاليا لشبكات الجريمة المنظمة.

ولا تقتصر القضية على 6 متهمين فحسب، بل تكشف عن حجم التحديات الأمنية والاقتصادية التي تواجهها كينيا والمنطقة في مكافحة تجارة المخدرات.

ومع استمرار التحقيقات، يترقب الرأي العام المحلي والدولي ما ستسفر عنه المحاكمة، في وقت تتزايد فيه الدعوات لتعزيز الرقابة البحرية والتعاون الإقليمي لمواجهة هذه الظاهرة.

المصدر: الجزيرة + وكالات

