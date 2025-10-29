إسرائيل تنشر "أسماء وهمية" على أنها لشهداء في غزة

قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة -اليوم الأربعاء- إن إسرائيل نشرت قائمة تضم 26 اسما، وزعمت أنها تعود لفلسطينيين قتلتهم بعدوانها الأخير خلال الـ24 ساعة الماضية، لكن تبين أن القائمة تحوي أسماء وهمية وغير عربية وآخرين أحياء.

جاء ذلك في بيان للمكتب، تعقيبا على قائمة نشرها متحدث الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على منصة تلغرام وادعى أنها تضم أسماء قيادات في المقاومة الفلسطينية قتلوا خلال الساعات الماضية.

وفي بيانه، قال المكتب الإعلامي بغزة إن "الاحتلال الإسرائيلي يواصل حملته الممنهجة في التضليل والتزوير ونشر الأكاذيب بهدف تشويه الحقيقة والتغطية على جرائمه المستمرة ضد السكان المدنيين في قطاع غزة".

وأوضح أن الجيش الإسرائيلي "نشر قائمة تضم 26 اسما، بينها 21 صورة، زعم أنها تعود لأشخاص قُتلوا خلال عدوانه الوحشي الأخير الذي مضى عليه 24 ساعة".

وتابع أنه بعد التدقيق، تبين أن القائمة تحتوي على 3 أسماء غير صحيحة وغير عربية وغير واردة في السجلات الرسمية الفلسطينية، إضافة إلى أسماء وهمية لا وجود لها في الواقع، وبعضها لم يُرفق له صور على الإطلاق عمدا.

كما تبين أن القائمة تضم أسماء لـ4 أشخاص لم يُستشهدوا ولم يكونوا متواجدين في مناطق الاستهداف أصلا، وهم على قيد الحياة، وفق بيان المكتب.