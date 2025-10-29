إسرائيل تحظر زيارة الصليب الأحمر أسرى "القائمة السرية"

وقع وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس اليوم الأربعاء أمرا يمنع ممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة مئات الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

واعتبر نادي الأسير الفلسطيني قرار المنع "غطاء إضافيا لاستمرار منظومة سجون الاحتلال في جرائمها والتستر عليها، ومنها عمليات القتل البطيء".

وأوضح أن هذا القرار يصدر قبيل ساعات من انعقاد جلسة المحكمة العليا للاحتلال، للنظر في التماسٍ قدّم بشأن استئناف زيارات اللجنة الدولية للصليب الأحمر للأسرى، وهو التماس جرى تأجيل النظر فيه عشرات المرات منذ بدء الحرب.

وأشار نادي الأسير إلى أن هذا القرار يأتي بعد فترة وجيزة من المصادقات التمهيدية في لجان الكنيست على مشروع قانون يسمح بإعدام الأسرى، وإنشاء محاكم خاصة تفتقر إلى أي ضمانات قضائية لمحاكمة أسرى من قطاع غزة.

وجاء في قرار كاتس الذي نشرته هيئة البث الإسرائيلية "وفقا لصلاحيتي، واستنادا إلى الرأي المهني لجهاز الأمن العام، وبعد اقتناعي بأن ذلك من شأنه تعريض أمن الدولة للخطر، أحظر زيارات ممثلي الصليب الأحمر للسجناء المحتجزين (الفلسطينيين) بموجب قانون سجن المقاتلين غير الشرعيين لعام 2002، والذين تظهر أسماؤهم في القائمة السرية المرفقة كملحق".

ورغم حديث كاتس عن نشر قائمة بأسماء الأسرى، إلا أنها ظلت سرية.

وذكرت هيئة البث أن هذه القائمة السرية تضم أسماء آلاف السجناء، وأن أمر المنع سيُطبق على أي سجين يُصنف تحت بند "المقاتل غير الشرعي".

و"المقاتل غير الشرعي" هو كل أسير فلسطيني اعتقلته تل أبيب من قطاع غزة ومحيطه منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وبلغ عدد "المقاتلين غير الشرعيين" 2454 فلسطينيا حتى يوليو/تموز الماضي، وفق مصلحة السجون الإسرائيلية، ويتعرضون لتعذيب ممنهج يشمل الضرب المبرح والتجويع والإهمال الطبي وأساليب وحشية، وفق شهادات حصل عليها محامون فلسطينيون.