أميركا تقرر سحب 3 آلاف جندي من رومانيا والناتو يقلل من شأن الخطوة

أفاد مسؤول أميركي للجزيرة بأن واشنطن قررت سحب 3 آلاف جندي من قواته المتمركزة في رومانيا، مشيرا إلى أن القوات التي ستنسحب كانت جزءا من تعزيزات أميركية بعد اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا.

وذكر المسؤول أن قرار سحب القوات جزء من خطة جرى بحثها بعناية، وفي إطار أولويات إدارة الرئيس دونالد ترامب، مؤكدا في الوقت ذاته أن نحو 82 ألف جندي أميركي سيبقون في أوروبا.

كما قال مسؤول رفيع في حلف شمال الأطلسي (الناتو) للجزيرة إن الولايات المتحدة أبلغت الحلف مسبقا بخطوة تعديل انتشار قواتها في رومانيا، مشيرا إلى أن واشنطن والناتو ينسقان بشكل وثيق بشأن الانتشار العام للقوات في أوروبا.

وأبلغت واشنطن رومانيا وحلفاءها بأنها ستخفض عدد القوات الأميركية المنتشرة في بلدان الناتو الشرقية، بحسب ما أعلنت وزارة الدفاع الرومانية اليوم الأربعاء، في خطوة سارع الحلف رسميا للتقليل من أهميتها.

وانتقد ترامب الحلف مرارا وشدد على وجوب تحمل الحلفاء الأوروبيين مسؤولية أكبر في الدفاع عن بلدان الناتو عبر زيادة الإنفاق العسكري في وقت لا تزال فيه أوكرانيا منخرطة في حرب مفتوحة ضد روسيا.

وجاء إعلان سحب القوات بعدما أفادت تقارير في وقت سابق هذا العام بأن واشنطن قد تسحب 10 آلاف جندي من شرق أوروبا، وهو أمر رأى محللون أن من شأنه تشجيع موسكو على القيام بتحركات عدائية.

ليس انسحابا

وأكد الجيش الأميركي أن سحب قوات له من رومانيا لا يعني "انسحابا" من القارة الأوروبية، وقال -في بيان- "ليس الأمر انسحابا أميركيا من أوروبا ولا مؤشرا إلى التزام أدنى حيال حلف شمال الأطلسي والبند الخامس" من معاهدته التي تنص على وجوب أن يساعد كل من الأعضاء الـ32 في الحلف دولة عضوا في حال تعرضت لهجوم.

وأضاف "على العكس من ذلك، هذا (الانسحاب) مؤشر إيجابي إلى زيادة القدرة والمسؤولية في أوروبا".

الموقف ذاته، عبر عنه وزير الدفاع الروماني يونوت موستيانو الذي قال إن القرار ليس "انسحابا".

وأضاف -خلال مؤتمر صحفي عقده بعد صدور بيان الوزارة- "لا نتحدث عن انسحاب للقوات الأميركية، بل عن وقف مناوبات فرقة كانت تنشر عناصر لها في العديد من دول حلف شمال الأطلسي، بما فيها بلغاريا ورومانيا وسلوفاكيا والمجر".

وجاء في بيان وزارة الدفاع أن قرار تغيير عدد القوات الأميركية هو "ثمرة أولويات جديدة للإدارة الرئاسية الأميركية، أعلنت في فبراير/شباط".

وأضاف أن ألف جندي أميركي سيبقون في رومانيا للمساعدة في "ردع أي تهديد وليشكلوا ضمانا لالتزام الولايات المتحدة حيال الأمن الإقليمي".

من جانبه، أكد وزير الدفاع البولندي فلاديسلاف كوشينياك كاميش للصحفيين أن بلاده "لم تتلق أي معلومات عن خفض في عدد عناصر القوة في بولندا".

وأكد مسؤول في الناتو أن إدارة الرئيس ترامب أبلغت الحلف مسبقا بالخطوة وقلل من أهميتها.

وقال "حتى مع هذا التعديل، فإن وجود القوات الأميركية في أوروبا يبقى أكبر مما كان عليه لسنوات عديدة، مع وجود عدد أكبر بكثير من القوات الأميركية في القارة مقارنة مع ما كان عليه الحال قبل العام 2022″، مضيفا أن التزام واشنطن حيال الحلف ما زال "واضحا".

كما ذكر وزير خارجية إستونيا -في تصريح للجزيرة- أنه لا نعلم تحديدا تداعيات قرار واشنطن "إعادة تموضع" قواتها في أوروبا، مطالبا الدول الأوروبية بالاستثمار أكثر بكثير في قدراتها الدفاعية الخاصة مما عليه الآن.

كما حذر المحلل لدى جامعة سانت أندروز في أسكتلندا فيليبس أوبراين من أن القرار الأميركي "سيضعف أمن" رومانيا التي تعد دولة "على الخطوط الأمامية"، مضيفا -على منصة إكس- "أرجوك يا أوروبا استيقظي.. الولايات المتحدة لن تدافع عنك في وجه روسيا".