أبو الغيط: يجب انسحاب إسرائيل الكامل من أراضي لبنان

تمسك الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الأربعاء، بضرورة انسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي اللبنانية.

وقال في كلمة بافتتاح الملتقى الإعلامي العربي في بيروت، بحضور الرئيس اللبناني جوزيف عون، إن الجامعة العربية تؤكد دعمها الثابت للبنان، وتمسكها بانسحاب إسرائيل الكامل من أراضيه.

ورأى أن الخروقات الإسرائيلية المستمرة محاولات يائسة للتأثير على الوضع الداخلي.

كما لفت أبو الغيط إلى أهمية بناء إعلام عربي حديث ومسؤول يواكب التطورات ويحافظ على وحدة المجتمعات، داعيا هذا الإعلام إلى الاضطلاع بدور فاعل في توعية المواطنين باعتبارهم محور العملية التنموية وغايتها في الوقت نفسه.

وتطرق إلى الشأن الفلسطيني، واصفا الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة بأنها عار على الإنسانية، ومعتبرا أن ما يشهده القطاع يمثل نكبة جديدة للشعب الفلسطيني.

وأمل أبو الغيط في أن يشكل اتفاق شرم الشيخ (لوقف إطلاق في غزة) بداية لإنهاء المأساة ولمرحلة إعادة الإعمار، في حين رأى أن محاولات إسرائيل فرض شرق أوسط جديد بالقوة والدم محكوم عليها بالفشل.

وصعّدت إسرائيل، خلال الأسابيع الأخيرة، هجماتها على لبنان، إذ قتلت أكثر من 4 آلاف شخص وأصابت نحو 17 ألفا آخرين منذ بدء عدوانها على هذا البلد في أكتوبر/تشرين الأول 2023.

كما خرقت اتفاق وقف إطلاق النار المبرم منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2024 أكثر من 4500 مرة، مما أسفر عن مئات القتلى والجرحى، فضلا عن احتلالها 5 تلال لبنانية سيطرت عليها في الحرب الأخيرة.