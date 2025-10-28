20 آلية إسرائيلية تتوغل داخل ريف القنيطرة بسوريا

توغلت قوات الجيش الإسرائيلي برفقة نحو 20 آلية عسكرية فجر اليوم الثلاثاء في ريف القنيطرة الشمالي في سوريا، قبل أن تبدأ انسحابها صباحا.

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مصادر محلية أن قوة للاحتلال الإسرائيلي تضم 4 دبابات توغلت من منطقة الحرية باتجاه قرية أوفانيا في ريف القنيطرة الشمالي، بالتزامن مع دخول آليتين عسكريتين إلى الموقع نفسه.

وأشارت المصادر إلى أن دبابات وآليات الاحتلال وصلت إلى محيط تل الأحمر وعين النورية.

وذكرت المصادر أن رتلا عسكريا آخر للاحتلال مؤلفا من نحو 10 آليات توغل إلى مدخل قرية عين النورية، وتوقف لبعض الوقت قرب المفرق المؤدي إلى بلدات طرنجة، وجباتا الخشب، وأوفانيا، والحرية، وخان أرنبة، وقرية نبع الفوار.

وتمركزت دبابات أخرى للاحتلال على الطريق الواصل بين ثانوية الزراعة ومعصرة آل فقير، وتابعت تحركها على الطريق القديم بين عين عيشة وبلدة خان أرنبة.

بدورها، قالت الإخبارية السورية إن قوات الاحتلال أقامت حاجزا على الطريق السريع المعروف بطريق السلام، حيث أوقفت المارة للتفتيش ومنعت مرور المركبات.

ومنذ سقوط نظام بشار الأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2024، توغل الجيش الإسرائيلي مرارا داخل أراضي سوريا وشن غارات جوية قتلت مدنيين ودمرت مواقع وآليات عسكرية وأسلحة وذخائر تابعة للجيش.

وأنهت إسرائيل العمل باتفاقية فض الاشتباك مع سوريا، واحتلت المنطقة العازلة بين الجولان المحتل والأراضي السورية وجبل الشيخ، كما نفذت اعتداءات واسعة، وتدخلت لدعم مسلحين مناوئين للحكومة في السويداء.