18 قتيلا في غرق مركب مهاجرين قبالة سواحل ليبيا

لقي 18 شخصا مصرعهم اليوم الثلاثاء في انقلاب مركب خشبي كان يحمل عشرات المهاجرين غير النظاميين قبالة سواحل ليبيا، في حين أنقذ 64 شخصا، وفق ما أعلنت المنظمة الدولية للهجرة.

وقالت المنظمة -في بيان- إن "الناجين هم 29 رجلا، وامرأة، وطفل من السودانيين و18 بنغاليا و12 باكستانيا و3 صوماليين"، مشيرة إلى أنه لا تتوفر إلى الآن معلومات عن جنسيات ضحايا الغرق.

وأشارت إلى أن هذه الحادثة هي "تذكير صارخ بالأخطار الجسيمة التي يواجهها الأشخاص الذين يقومون برحلات بحرية خطرة بحثا عن الأمان والفرص".

وأضافت أن المنطقة الوسطى في البحر الأبيض المتوسط، التي تربط شمال أفريقيا بأوروبا، تبقى "من أخطر طرق الهجرة في العالم".

وقالت المنظمة إن مشروعها الخاص بالمهاجرين المفقودين سجل 1046 حالة وفاة وفقدان في تلك المنطقة منذ مطلع العام، من بينها 527 حالة قبالة الساحل الليبي.

وتأتي حادثة الغرق اليوم بعد مقتل 40 مهاجرا غير نظامي قبالة سواحل تونس الأسبوع الماضي إثر غرق مركبهم.

ولفتت المنظمة الدولية للهجرة إلى أنها تعمل مع شركاء محليين لضمان حصول الناجين من حادثة اليوم على المساعدة الطبية والدعم النفسي والاجتماعي والوصول إلى الخدمات الأساسية، داعية مجددا إلى "تعزيز التعاون الإقليمي وتوسيع مسارات الهجرة الآمنة والمنتظمة وضمان عمليات بحث وإنقاذ سريعة ومنسقة تنقذ الأرواح".