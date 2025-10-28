14 قتيلا منهم 12 طفلا في حريق بمدينة بوكافو الكونغولية

شهدت مدينة بوكافو، عاصمة إقليم جنوب كيفو شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية، مأساة جديدة جراء حريق اندلع في أحد أحيائها المكتظة، أودى بحياة 14 شخصا، منهم 12 طفلا، في وقت تعيش فيه المدينة تحت سيطرة متمردي حركة "إم23".

واندلع الحريق في الساعات الأولى من فجر الاثنين بحي موسالا في بلدية كادوتو، وفق ما أفادت السلطات المحلية.

وقال شهود عيان، إن النيران انطلقت من منزل خشبي قبل أن تمتد بسرعة إلى مساكن مجاورة، مما دفع السكان إلى هدم بعض البيوت في محاولة يائسة لوقف انتشارها.

وأوضح الأهالي، أن الضحايا ينتمون إلى أسرتين، الأولى فقدت 9 من أفرادها، والثانية 5، منهم أمهات وأطفال.

ووصف شهود عيان المشهد بأنه "كارثة حقيقية" وسط صرخات وعويل ناجين فقدوا كل شيء.

مدينة هشة في صراع

يذكر أن بوكافو، المدينة الجبلية المطلة على بحيرة كيفو، تعاني منذ عقود من هشاشة البنية التحتية وتوسع عمراني عشوائي يجعلها عرضة للكوارث.

ويزيد من معاناة سكانها غياب وسائل الإطفاء، إذ لا تتوفر على شاحنات متخصصة لمواجهة الحرائق.

ويأتي هذا الحادث في منطقة مثقلة بثلاثة عقود من النزاعات المسلحة والكوارث الطبيعية، حيث تتداخل الحرب والفقر والإهمال لتجعل الحياة اليومية أكثر قسوة.

ويضاف الحريق الأخير إلى سلسلة طويلة من المآسي التي تضرب شرق الكونغو الديمقراطية، في ظل غياب حلول جذرية لمعاناة السكان.