وسط ضغوط وانسحابات.. الاتحاد الأوروبي يبحث دعم الجنائية الدولية

epa12363792 European High Representative for Foreign and Security Policy Kaja Kallas speaks during a debate on 'EU action to ensure security guarantees and just peace for Ukraine' at the European Parliament in Strasbourg, France, 09 September 2025. The current plenary session runs from 08 until 11 September 2025. EPA/RONALD WITTEK
كايا كالاس: النظام القانوني الدولي يتعرض لاعتداء (الأوروبية)
Published On 28/10/2025
|
آخر تحديث: 19:36 (توقيت مكة)

قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس إن النظام القانوني الدولي يتعرض "لاعتداء" وإن الاتحاد يبحث خيارات لدعم المحكمة الجنائية الدولية في "هذه الفترة العصيبة".

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على 6 قضاة و3 مدعين عامين في المحكمة الجنائية الدولية في وقت سابق من هذا العام، بمن فيهم كبير ممثلي الادعاء الذي تنحى مؤقتا في مايو/أيار وسط تحقيق للأمم المتحدة في اتهامات بسوء سلوكه الجنسي. وتدرس واشنطن أيضا فرض عقوبات على المحكمة بأكملها.

وأشارت كالاس إلى أن "هناك هجوما واسع النطاق ضد النظام القانوني الدولي وحقوق الإنسان والمعايير المتفق عليها دوليا والمؤسسات التي أنشأناها لإنفاذها".

وأضافت أن الاتحاد الأوروبي لديه سياسة طويلة الأمد وقوية لدعم المحكمة الجنائية الدولية، ولكن الاتحاد لديه "مشاكله أيضا".

وجميع دول الاتحاد الأوروبي أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، لكن المجر في طريقها إلى الانسحاب.

وقالت كالاس "أعلنت إحدى الدول الأعضاء عن نيتها الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية، ولكن جميع الدول الأعضاء ملزمة قانونا بالقرارات التي يتخذها المجلس (مجلس الاتحاد الأوروبي)، ومنها قرار دعم المحكمة الجنائية الدولية بما في ذلك في حالة الانسحاب"، وهذا يعني أن المجر ستظل ملزمة بقرار المجلس بدعم المحكمة الجنائية الدولية بعد خروجها المزمع كعضو في المحكمة.

وتابعت مسؤولة السياسة الخارجية أن التكتل يبحث سبل مساعدة المحكمة.

وقالت "نبحث في بروكسل حاليا في جميع الخيارات المتاحة، بما في ذلك تدابير تخفيف محددة، لكيفية جعل هذا الدعم مهما للمحكمة الجنائية الدولية في هذه الفترة العصيبة".

وفي وقت سابق أعلنت كل من بوركينا فاسو ومالي والنيجر انسحابها من الجنائية الدولية، وهو ما وصفته منظمة العدل الدولية بأنه يمثل تراجعا مقلقا في مكافحة الإفلات من العقاب في منطقة الساحل والعالم.

المصدر: رويترز

