وزير الدفاع السوري يزور موسكو ويجري محادثات مع نظيره الروسي

قالت وزارة الدفاع الروسية -اليوم الثلاثاء- إن الوزير أندريه بيلوسوف أجرى محادثات مع نظيره السوري مرهف أبو قصرة في موسكو، مشيرة إلى أن الجانبين ناقشا "التطبيق العملي لمجالات التعاون الثنائي الواعدة".

بدورها، قالت إدارة الإعلام بوزارة الدفاع السورية إن وزير الدفاع اللواء المهندس مرهف أبو قصرة والوفد المرافق له التقى نظيره الروسي أندريه بيلوسوف في العاصمة الروسية موسكو، وجرى خلال اللقاء بحث عدد من القضايا العسكرية المشتركة بما يخدم مصالح البلدين.

وزار الرئيس السوري أحمد الشرع موسكو في منتصف أكتوبر/تشرين الأول والتقى بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وتعهد بالالتزام بجميع الاتفاقيات الموقعة سابقا بين البلدين.

وخلال اللقاء بين الرئيسين، قال بوتين إن التعاون بين روسيا وسوريا سيجلب نتائج جيدة للبلدين، مؤكدا أن العلاقات بين موسكو ودمشق قوية منذ أكثر من 80 عاما.

وقد شكّلت موسكو داعما رئيسيا لنظام المخلوع بشار الأسد على امتداد حكمه الذي استمر ربع قرن، وتدخلت بقواتها لصالحه بدءا من العام 2015، وأسهمت، خصوصا عبر الغارات الجوية، في قلب الدفة لصالحه على جبهات عدة في الميدان، وقد فر إليها عقب دخول الثوار للعاصمة دمشق في 8 ديسمبر/كانون الأول العام الماضي.