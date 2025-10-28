وزيرة الخارجية البريطانية: علينا تحويل وقف إطلاق النار بغزة إلى سلام مستدام

أعلنت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر أنها تعمل مع واشنطن ودول أخرى لدعم آلية رقابة تضمن التزام كل الأطراف بوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأضافت كوبر أنه "لا يمكن تقسيم غزة ويجب أن تكون جزءا من حل الدولتين"، مشددة على ضرورة تحويل وقف إطلا النار في غزة إلى سلام مستدام.

وكان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر شدد -أمس الاثنين- من أنقرة أثناء لقائه مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على ضرورة الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وتشارك بريطانيا في مركز التنسيق الذي افتتحته الولايات المتحدة في إسرائيل لمراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإدخال المساعدات.

وكانت وزارة الدفاع البريطانية قالت قبل أيام، في بيان، إن "عددا صغيرا" من ضباط التخطيط البريطانيين قد أرسلوا إلى إسرائيل للانضمام إلى مركز التنسيق.

وقال المتحدث باسم الوزارة إن هذه المهمة تهدف لإبقاء بريطانيا منخرطة في الجهود التي تقودها الولايات المتحدة للتخطيط لمستقبل غزة بعد الحرب.

ونقلت وسائل إعلام بريطانية عن وزير الدفاع جون هيلي قوله إن إرسال هذه القوة جاء تلبية لطلب من الولايات المتحدة.

ويسري حاليا وقف إطلاق النار في قطاع غزة بموجب الاتفاق الذي أبرم في شرم الشيخ المصرية في 9 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بوساطة قطر ومصر وتركيا ومشاركة الولايات المتحدة، بعد عامين من الإبادة الإسرائيلية.