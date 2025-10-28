واشنطن وطوكيو توقعان اتفاقا بشأن المعادن النادرة ورغبة يابانية بترشيح ترامب لنوبل

وقعت الولايات المتحدة واليابان -اليوم الثلاثاء- اتفاقية إطارية لتأمين إمدادات البلدين من المعادن النادرة، وذلك خلال زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى طوكيو، في حين أكد ترامب أن بلاده حليفة لطوكيو، التي أعربت بدورها عن رغبتها في ترشح الرئيس الجمهوري لنيل جائزة نوبل.

وقال البيت الأبيض -في بيان- إن ترامب ورئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي وقعا على اتفاقية إطارية لتأمين إمدادات المعادن الإستراتيجية من خلال التعدين والمعالجة.

وتنص الوثيقة الموقعة والتي نشر فحواها البيت الأبيض على تعزيز التعاون بين الولايات المتحدة واليابان وتأمين رؤوس الأموال اللازمة من القطاعين العام والخاص لدعم استخراج هذه المعادن ومعالجتها في كلا البلدين.

وحسب البيت الأبيض، فإن الولايات المتحدة واليابان ستعملان "معا على تحديد المشاريع ذات الاهتمام المشترك لمعالجة الثغرات في سلاسل إمداد المعادن الحيوية والعناصر الأرضية النادرة، بما في ذلك المنتجات المشتقة مثل المغناطيسات الدائمة والبطاريات والمحفزات والمواد البصرية".

وأضاف البيان أن البلدين يعتزمان حشد دعم القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق هذه الغايات.

وتمتلك الولايات المتحدة منجما واحدا عاملا للمعادن الإستراتيجية، وتتسابق لتأمين المعادن الحيوية للسيارات الكهربائية وأنظمة الدفاع والتصنيع المتقدم.

ويأتي هذا الاتفاق بعد وقت قصير من إعلان الصين عن فرض قيود جديدة على تصدير التقنيات المتعلقة بهذه المعادن النادرة، ممّا أثار استياء كل من الولايات المتحدة واليابان وأوروبا.

"حليفة اليابان"

وعلى الصعيد السياسي، أكد الرئيس الأميركي لرئيسة الوزراء اليابانية أن الولايات المتحدة هي حليف للأرخبيل "على أعلى مستوى"، في موقف يأتي في الوقت الذي تطالب فيه إدارته اليابان بتعزيز إنفاقها الدفاعي.

وقال ترامب في مستهل اجتماع مع تاكايشي: "لطالما كان لدي حب كبير واحترام عميق لليابان. أريد أن أؤكّد لكم أنّ هذه ستكون علاقة مميزة (…) نحن حليف على أعلى مستوى".

إعلان

من جهتها، أكدت تاكايشي أنها تريد "عصرا ذهبيا جديدا" للعلاقات اليابانية الأميركية، في وقت يواجه فيه الأرخبيل تصاعد القوة العسكرية لجارته الصين.

ترشح لنوبل

كذلك أعلن البيت الأبيض أن تاكايشي أعربت عن رغبتها في ترشيح ترامب لنيل جائزة نوبل للسلام.

وقالت رئيسة الوزراء اليابانية لترامب إنها تقدر بشدة التزامه بالسلام والاستقرار العالميين.

وبدأ هوس الملياردير الجمهوري بجائزة نوبل للسلام خلال ولايته الأولى قبل أن يزداد بقوة منذ عودته إلى السلطة في يناير/كانون الثاني الفائت.

لقاء عائلات

وفي اليابان، التقى الرئيس الأميركي عائلات يابانيين اختطفتهم بيونغ يانغ في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، وهو ملف يسمم العلاقات بين اليابان وكوريا الشمالية منذ عقود.

وقال ترامب إن أفراد هذه العائلات "بحثوا لسنوات طويلة عن أحبائهم"، والولايات المتحدة "تقف إلى جانبهم بالكامل" في مسعاهم للعثور عليهم.

وتأتي تصريحات ترامب قبيل توجهه إلى كوريا الجنوبية، في زيارة يحتمل أن يلتقي خلالها الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون الذي التقاه للمرة الأخيرة في 2019 خلال ولايته الرئاسية الأولى.

كما تأتي زيارة ترامب إلى طوكيو في إطار جولة موسعة في آسيا، في حين يعتزم لقاء نظيره الصيني شي جين بينغ الخميس المقبل على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي في كوريا الجنوبية للتوقيع على إطار عمل توصل إليه البلدان بخصوص الرسوم الجمركية الأميركية وضوابط التصدير الصينية للمعادن المهمة.