وتارا يفوز بولاية رابعة بعد اكتساحه الرئاسيات في كوت ديفوار

أعلنت اللجنة الانتخابية المستقلة في كوت ديفوار -أمس الاثنين- فوز الرئيس المنتهية ولايته الحسن وتارا بولاية رابعة مدتها 5 سنوات، بعد حصوله على 89.77% من الأصوات في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية.

وجاء في المرتبة الثانية المرشح جان لويس بيلون بنسبة 3.09% من الأصوات، تليه سيمون إيهفيه غباغبو، الزوجة السابقة للرئيس الأسبق لوران غباغبو، بنسبة 2.42%. أما أهوا دون ميلو، فحصل على 1.97%، في حين حصدت الوزيرة السابقة هنرييت لاغو 1.15% فقط.

وكانت الأنظار متجهة إلى نسبة المشاركة التي بلغت 50.10%، مسجلة تراجعا طفيفا مقارنة بانتخابات عام 2020 التي وصلت فيها النسبة إلى 53.90%.

وشهدت مناطق الشمال -مسقط رأس الرئيس وتارا والمعقل التقليدي لحزبه "التجمع من أجل الديمقراطية والسلام"- إقبالا واسعا على صناديق الاقتراع، مما عزز من تفوقه الكاسح منذ الجولة الأولى.