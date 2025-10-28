إسرائيل تبدأ هجوما جديدا على غزة

أعلنت مصادر إسرائيلية أن الجيش بدأ هجوما جديدا على قطاع غزة بعد مزاعم بتنفيذ المقاومة لهجوم على جنود للاحتلال في القطاع.

وقال مراسل الجزيرة إن الطائرات الحربية الإسرائيلية شنت غارات جوية على مدينة رفح، ولم يتضح بعد حجم الأضرار التي خلفتها الغارات.

وأكد المراسل أن طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت محيط مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة.

وأفاد بأن غارة أخرى استهدفت حي الزيتون شرقي مدينة غزة.

وتزامنت تلك التطورات مع تأكيد صحيفة يسرائيل هيوم أن الجيش الإسرائيلي بدأ هجوما على قطاع غزة.

وتوعد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس حركة حماس، وقال إنها ستدفع "ثمنا باهظا" بعد ما قال إنه هجوم استهدف جنودا إسرائيليين في غزة وخرق لاتفاق إعادة جثث الأسرى الإسرائيليين.

وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في وقت سابق أن رئيس الوزراء وجه القيادة العسكرية في ختام المشاورات الأمنية التي عقدها اليوم بتنفيذ ضربات قوية في قطاع غزة.

وعقد نتنياهو اجتماعات مع قادة من وزارة الدفاع لإجراء مشاورات أمنية بخصوص غزة، وبحث ما يصفها الطرف الإسرائيلي بـ"انتهاكات" لوقف إطلاق النار.

وأعلن مكتب الإعلام الحكومي في وقت سابق اليوم استشهاد 94 فلسطينيا وإصابة 344 آخرين في 125 خرقا من الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأفاد المكتب الحكومي -في بيان- بتسجيل 52 عملية إطلاق نار استهدفت المدنيين بشكل مباشر، و9 عمليات توغل للآليات الإسرائيلية داخل الأحياء السكنية متجاوزا ما يُعرف بالخط الأصفر.

والخط الأصفر هو خط الانسحاب الأول المنصوص عليه في خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل.

وقالت وزارة الصحة بقطاع غزة إن حصيلة الضحايا الفلسطينيين ارتفعت إلى 68 ألفا و531 شهيدا و170 ألفا و402 جرحى منذ بداية الإبادة الجماعية في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.