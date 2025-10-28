نتنياهو يأمر بتنفيذ ضربات قوية والاحتلال يقصف رفح وينسف مبان بغزة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي غارات على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، في أحدث خرق لاتفاق وقف إطلاق النار الذي حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الحالي.

وقال مراسل الجزيرة إن الطائرات الحربية الإسرائيلية شنت غارات جوية على مدينة رفح، ولم يتضح بعد حجم الأضرار التي خلفتها الغارات.

من جانب آخر أفاد مصدر في المستشفى المعمداني بإصابة عدد من الفلسطينيين جراء نيران أطلقها جيش الاحتلال الإسرائيلي في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

كما أفاد مراسل الجزيرة بأن قوات الاحتلال نفذت صباح اليوم عمليات نسف ضخمة شرقي مدينة غزة ومخيم البريج، بالتزامن مع قصف مدفعي.

وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن رئيس الوزراء وجه القيادة العسكرية في ختام المشاورات الأمنية التي عقدها اليوم بتنفيذ ضربات قوية في قطاع غزة.

وعقد نتنياهو اجتماعات مع قادة من وزارة الدفاع لإجراء مشاورات أمنية بخصوص غزة، وبحث ما يصفها الطرف الإسرائيلي بـ"انتهاكات" لوقف إطلاق النار.

وأعلن مكتب الإعلام الحكومي في وقت سابق اليوم استشهاد 94 فلسطينيا إصابة 344 آخرين في 125 خرقا من الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأفاد المكتب الحكومي في بيان بتسجيل 52 عملية إطلاق نار استهدفت المدنيين بشكل مباشر، و9 عمليات توغل للآليات الإسرائيلية داخل الأحياء السكنية متجاوزا ما يُعرف بالخط الأصفر.

والخط الأصفر هو خط الانسحاب الأول المنصوص عليه في خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل.

وقالت وزارة الصحة بقطاع غزة إن حصيلة الضحايا الفلسطينيين ارتفعت إلى 68 ألفا و531 شهيدا و170 ألفا و402 جرحى منذ بداية الإبادة الجماعية في 7 أكتوبر/ تشرن الأول 2023.