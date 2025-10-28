أزمة الفاشر.. مالك عقار يدعو للتماسك والاتحاد الأفريقي يندد بـ"الفظاعات"

قال مالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة السوداني إن ما تمر به بلادنا اليوم لحظة صعبة لكنها ليست نهاية الطريق، في حين ندد الاتحاد الأفريقي بـ"الفظاعات" و"جرائم الحرب المفترضة" في الفاشر في السودان.

واعتبر عقار أن تراجع الجيش في القتال بـ"الفاشر يدعونا جميعا إلى التماسك".

وقد أفادت بيانات وتقارير ميدانية اليوم الثلاثاء بأن قوات الدعم السريع نفذت عمليات قتل واسعة بحق المدنيين في الفاشر واختطفت عدة أطباء، وذلك بعد سيطرتها على المدينة التي حاصرتها لشهور.

وقالت القوة المشتركة للحركات التي تقاتل إلى جانب الجيش السوداني، في بيان لها إن قوات الدعم السريع ارتكبت جرائم بشعة بحق المدنيين الأبرياء في مدينة الفاشر، حيث قامت بتصفية وقتل أكثر من ألفي مواطن أعزل يومي 26 و27 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، معظمهم من النساء والأطفال والشيوخ.

حصار وإدانة

وفي تعليقه على هذه التطورات، دان رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف "الفظاعات" و"جرائم الحرب" التي تحدّثت عنها تقارير من مدينة الفاشر السودانية.

وبعد حصار دام 18 شهرا، أعلنت قوات الدعم السريع أول أمس الأحد سيطرتها على الفاشر. وأعرب يوسف في بيان عبر منصة إكس عن "القلق البالغ حيال العنف المتصاعد والفظاعات التي تتحدث عنها تقارير" من المدينة، ودان "جرائم الحرب المفترضة وعمليات قتل المدنيين التي تستهدف جماعات عرقية".

من جانبها أعربت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد) عن قلقها من تدهور الوضع في الفاشر عقب سيطرة الدعم السريع عليها، كما دانت أعمال العنف تجاه المدنيين في الفاشر، داعية إلى وقف فوري للأعمال العدائية.

جرائم وإدانة

وقبل ساعات، قالت وزارة الخارجية السودانية إن حكومة السودان تدين بأشد العبارات ما وصفتها بـ"الجرائم الإرهابية المروعة التي ترتكبها مليشيا الدعم السريع في مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور".

وأكدت، في بيان صدر فجر اليوم الثلاثاء، أن قوات الدعم السريع "ارتكبت ولا تزال ترتكب عمليات قتل عنصري وترويع ممنهجة ضد المدنيين العزّل، بمن فيهم النساء والأطفال وكبار السن، في مشاهد صادمة يوثقها مرتكبوها بفخر ووقاحة، كاشفةً عن طبيعتها الإجرامية التي تحترف الدماء والإرهاب".

وكانت الفاشر آخر مركز إداري رئيسي في منطقة دارفور السودانية لا يزال تحت سيطرة القوات المسلحة السودانية، وقد خضعت لحصار مكثف من قوات الدعم السريع منذ عدة أشهر، مما أدى إلى سقوط الكثير من الضحايا وتفاقم الأزمة الإنسانية.