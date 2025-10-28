موريتانيا.. أكبر أحزاب المعارضة يتظاهر ضد الفساد

نظّم حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل)، أكبر أحزاب المعارضة في موريتانيا أمس الاثنين، مظاهرة احتجاجية ضد الفساد وللمطالبة بالتصدي لاستشراء سوء تسيير وإدارة موارد الدولة.

وقال قادة الحزب، إنهم قرروا تنظيم وقفات احتجاجية متزامنة رفضا لتفاقم الفساد وتردي الخدمات في البلاد، تشمل العاصمة نواكشوط وعددا من عواصم المحافظات.

وفي نواكشوط تجمع أنصار الحزب أمام مقر رئاسة الحكومة.

وقال محمد ولد محمد امبارك، نائب رئيس الحزب -خلال الوقفة- إن الحكومة مسؤولة عما يجري الحديث عنه من فساد لأنها تقف وراء تعيين المتهمين بالفساد، وطالب الحكومة برفع اليد عن المؤسسات الرقابية كالبرلمان ومحكمة الحسابات لتقوم بعملها بكل حرية في وقف الفساد.

وتأتي هذه المظاهرة، بعد أيام من نشر تقرير محكمة الحسابات الذي أظهر اختلالات كبيرة وسوء إدارة لموارد الدولة وأدى إلى إقالة 30 مسؤولا حكوميا وإحالتهم إلى القضاء.

وقبل أسبوع، شدد الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني على أن كل من يتورط في شبهة فساد ستطاله المحاسبة.

ودعا الغزواني هيئات الرقابة والتفتيش إلى ممارسة صلاحياتها كاملة، مؤكدا أنه ألزم الحكومة بتنفيذ توصيات أجهزة الرقابة والتفتيش.

وأعرب عن ثقته بأنه لا إصلاح دون القضاء على كل أشكال الفساد، وأكد الغزواني أن الفساد يقلص نجاعة جهود الحكومة في مجال التنمية.

وأضاف "أنا على يقين أنه لا أمل في نجاح الإصلاح دون القضاء على أشكال الفساد إداريا وماليا".