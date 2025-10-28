مقتل 14 في هجوم أميركي على قوارب يشتبه بنقلها المخدرات في المحيط الهادي

قال وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث إن الولايات المتحدة نفذت 3 ضربات أمس الاثنين على 4 قوارب يشتبه في تهريبها المخدرات في شرق المحيط الهادي، مما أسفر عن مقتل 14 شخصا ونجاة شخص واحد.

وقال هيغسيث في منشور على منصة إكس إن "ما مجموعه 14 من مهربي المخدرات قُتلوا في 3 ضربات، بينما نجا شخص واحد فقط. وقد نفذت كل الضربات في المياه الدولية، من دون وقوع إصابات في صفوف القوات الأميركية".

ويشكل الإعلان الذي تم الإدلاء به اليوم الثلاثاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي تصعيدا مستمرا في وتيرة الضربات التي بدأت في مطلع سبتمبر/أيلول، وهذه أول مرة يتم فيها إعلان شن عدة ضربات في يوم واحد.

وقال هيغسيث إن سلطات البحث والإنقاذ المكسيكية "تولت مسؤولية تنسيق إنقاذ" الناجي الوحيد، لكنها لم تشر إلى ما إذا كان سيظل هذا الشخص محتجزا لديهم أو سيتم تسليمه إلى الولايات المتحدة.

Yesterday, at the direction of President Trump, the Department of War carried out three lethal kinetic strikes on four vessels operated by Designated Terrorist Organizations (DTO) trafficking narcotics in the Eastern Pacific. The four vessels were known by our intelligence… pic.twitter.com/UhoFlZ3jPG — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) October 28, 2025

ضربات سابقة

ونشر هيغسيث لقطات مصورة للضربات عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويظهر فيها قاربان يمكن رؤيتهما يمران سريعا في المياه. ويمكن مشاهدة أحد القاربين محملا بكمية كبيرة من الحزم أو اللفافات، ومن ثم ينفجر القاربان فجأة وتنبعث منهما ألسنة اللهب.

ويظهر أن الضربة الثالثة استهدفت قاربين كانا متوقفين في المياه بجوار بعضهما البعض، حيث يبدو أنهما فارغان إلى حد كبير، في حين تم رصد شخصين يتحركان قبل أن يطوق الانفجار القاربين.

وكان هيغسيث قال يوم الجمعة إن ضربة جوية نفذتها القوات الأميركية ليلا على قارب أسفرت عن مقتل 6 أشخاص في منطقة البحر الكاريبي، واصفا القتلى بأنهم "إرهابيو تجارة مخدرات".

وبحسب إحصاءات أميركية، نفذت واشنطن حتى الآن عددا من الضربات ضد قوارب يُشتبه في تهريبها المخدرات في الكاريبي وشرق المحيط الهادي، أسفرت عن مقتل العشرات.

وتأتي هذه العمليات في ظل تعزيز الوجود العسكري الأميركي في تلك المنطقة، بما يشمل نشر مدمرات وطائرات إف-35 وغواصة نووية.