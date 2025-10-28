أخبار|الولايات المتحدة الأميركية

مقتل 14 في هجوم أميركي على قوارب يشتبه بنقلها المخدرات في المحيط الهادي

This screen grab from a video posted by US Defense Secretary Pete Hegseth on his X account on October 24, 2025, shows what Hegseth says is US military forces conducting a strike on a vessel being operated by Tren de Aragua trafficking narcotics in the Caribbean Sea in on October 23, 2025.
لقطة مأخوذة من مقطع فيديو نشره وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث تظهر ضربات أميركية ضد سفينة في البحر الكاريبي قبل أيام (الفرنسية)
Published On 28/10/2025
|
آخر تحديث: 19:04 (توقيت مكة)

حفظ

قال وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث إن الولايات المتحدة نفذت 3 ضربات أمس الاثنين على 4 قوارب يشتبه في تهريبها المخدرات في شرق المحيط الهادي، مما أسفر عن مقتل 14 شخصا ونجاة شخص واحد.

وقال هيغسيث في منشور على منصة إكس إن "ما مجموعه 14 من مهربي المخدرات قُتلوا في 3 ضربات، بينما نجا شخص واحد فقط. وقد نفذت كل الضربات في المياه الدولية، من دون وقوع إصابات في صفوف القوات الأميركية".

ويشكل الإعلان الذي تم الإدلاء به اليوم الثلاثاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي تصعيدا مستمرا في وتيرة الضربات التي بدأت في مطلع سبتمبر/أيلول، وهذه أول مرة يتم فيها إعلان شن عدة ضربات في يوم واحد.

وقال هيغسيث إن سلطات البحث والإنقاذ المكسيكية "تولت مسؤولية تنسيق إنقاذ" الناجي الوحيد، لكنها لم تشر إلى ما إذا كان سيظل هذا الشخص محتجزا لديهم أو سيتم تسليمه إلى الولايات المتحدة.

ضربات سابقة

ونشر هيغسيث لقطات مصورة للضربات عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويظهر فيها قاربان يمكن رؤيتهما يمران سريعا في المياه. ويمكن مشاهدة أحد القاربين محملا بكمية كبيرة من الحزم أو اللفافات، ومن ثم ينفجر القاربان فجأة وتنبعث منهما ألسنة اللهب.

ويظهر أن الضربة الثالثة استهدفت قاربين كانا متوقفين في المياه بجوار بعضهما البعض، حيث يبدو أنهما فارغان إلى حد كبير، في حين تم رصد شخصين يتحركان قبل أن يطوق الانفجار القاربين.

إعلان

وكان هيغسيث قال يوم الجمعة إن ضربة جوية نفذتها القوات الأميركية ليلا على قارب أسفرت عن مقتل 6 أشخاص في منطقة البحر الكاريبي، واصفا القتلى بأنهم "إرهابيو تجارة مخدرات".

وبحسب إحصاءات أميركية، نفذت واشنطن حتى الآن عددا من الضربات ضد قوارب يُشتبه في تهريبها المخدرات في الكاريبي وشرق المحيط الهادي، أسفرت عن مقتل العشرات.

وتأتي هذه العمليات في ظل تعزيز الوجود العسكري الأميركي في تلك المنطقة، بما يشمل نشر مدمرات وطائرات إف-35 وغواصة نووية.

المصدر: وكالات

إعلان