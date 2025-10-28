مشاورات أمنية إسرائيلية وعمليات البحث عن رفات الأسرى بغزة تتواصل

بدأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الثلاثاء اجتماعات مع قادة من وزارة الدفاع لإجراء مشاورات أمنية بخصوص غزة، وبحث ما يصفها الطرف الإسرائيلي بـ"انتهاكات" لوقف إطلاق النار في أعقاب إعلان تل أبيب تسلمها رفات أسير من غزة سبق أن أعيدت جثته ودفنت في إسرائيل.

ونقل موقع أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله إن نقاش نتنياهو بشأن الرد على حركة المقاومة الإسلامية (حماس) انتهى دون اتخاذ أي قرار في هذه المرحلة، وإن الجيش قدم حزمة من خطوات الرد تتضمن استئناف الهجمات على غزة.

وأضاف المسؤول الإسرائيلي أن نتنياهو أشار بختام الاجتماع لضرورة التنسيق مع الأميركيين لتحديد الخطوات الممكنة.

واتهم مكتب نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية لارتكابه جرائم حرب في غزة- حماس بانتهاك وقف إطلاق النار بعد أن تسلمت القوات الإسرائيلية الليلة الماضية عبر الصليب الأحمر جثة المحتجز الذي عثر عليه خلال عمليات البحث في حي التفاح بمدينة غزة.

كما قالت هيئة البث الإسرائيلية إن حكومة بنيامين نتنياهو قررت وقف جولات حماس الميدانية مع الصليب الأحمر في المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي بغزة، كما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصدر إسرائيلي قوله إن إسرائيل لن تتأخر في الرد.

وأعلنت إسرائيل، أمس الاثنين، أنها سمحت لفريق، يضم موظفين في الصليب الأحمر ومسعفين مصريين وعضوا في حماس، بالمشاركة في البحث عن رفات الأسرى في ما بعد الخط الأصفر في قطاع غزة.

نيات عدوانية

في المقابل، قال مصدر قيادي في حركة حماس للجزيرة إن الاحتلال يضع عراقيل أمام عمليات البحث ويختلق الأكاذيب لتنفيذ "نيات عدوانية"، داعيا الوسطاء لتحمل مسؤولياتهم.

وذكر المصدر أن جيش الاحتلال يرفض دخول طواقم مشتركة من الصليب الأحمر والمقاومة إلى مناطق شرق غزة، للبحث عن جثامين الأسرى الإسرائيليين.

إعلان

وأضاف أن روايات الاحتلال بشأن تباطؤ المقاومة في البحث عن الجثث كاذبة ومضللة، مؤكدا أن الاحتلال يختلق ذرائع كاذبة في ملف جثامين الأسرى.

كما دعا القيادي في حماس الوسطاء الضامنين لتحمل مسؤولياتهم أمام عراقيل الاحتلال ومحاولاته تزييف الحقائق، وفق تعبيره.

في الأثناء، أفاد مراسل الجزيرة باستمرار عمليات الحفر بحثا عن جثث مزيد من الأسرى الإسرائيليين في مدينة خان يونس، جنوبي القطاع.

كما تتواصل أعمال الحفر بحثا عن جثث أسرى إسرائيليين في مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة.

وأظهرت صور آليات وجرافات مصرية تقوم بعمليات البحث في المنطقة التي شهدت تدميرا كاملا بفعل القصف الإسرائيلي على مدى الشهور الماضية.

بن غفير وسموتريتش

وكان تسلم الجانب الإسرائيلي رفات أسير عثر عليه في السابق ودفن في إسرائيل قد قوبل بتصريحات غاضبة من وزيري الأمن القومي والمالية اليمينيين المتطرفين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش.

وشدد بن غفير على أن استمرار ما وصفه بـ"تلاعب حماس وعدم تسليمها الجثامين فورا" دليل على أنها لا تزال صامدة، وفق تعبيره.

كما دعا سموتريتش نتنياهو لعقد اجتماع للمجلس الأمني المصغر لمناقشة "خرق حماس للاتفاق"، بحسب وصفه.

يشار إلى أن حركة حماس كانت قد أكدت مرارا التزامها بتسليم جثث 13 أسيرا لا تزال في قطاع غزة، هم 10 إسرائيليين أسروا إبان السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وإسرائيلي مفقود منذ العام 2014، وعامل تايلندي وآخر تنزاني.