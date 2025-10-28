الاحتلال والمستوطنون ينفذون اعتداءات متزامنة في الضفة الغربية

تواصلت الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، حيث شهدت عدة مناطق الاثنين مواجهات واقتحامات وعمليات هدم نفذها جيش الاحتلال، إلى جانب هجمات للمستوطنين استهدفت منازل الفلسطينيين وممتلكاتهم.

وأفاد مراسل الجزيرة باندلاع مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال خلال اقتحامها بلدة عنبتا شرقي طولكرم، في وقت اقتحمت فيه قوة راجلة إسرائيلية الحي الشرقي بمدينة جنين شمالي الضفة.

وفي القدس المحتلة، أغلقت قوات الاحتلال مداخل بلدة حزما شمال شرقي المدينة، عقب تعرض حافلة للمستوطنين لأضرار نتيجة رشقها بالحجارة قرب البلدة، وفق ما أفادت به وسائل إعلام فلسطينية.

وفي السياق، أعلنت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن سلطات الاحتلال أصدرت 5 أوامر عسكرية جديدة تقضي بالاستيلاء على نحو 73 دونمًا من أراضي الفلسطينيين في محافظة رام الله والبيرة بذريعة "أغراض أمنية".

وأضافت الهيئة أن الاحتلال أقام منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 نحو 30 منطقة عازلة جديدة حول المستوطنات في مسعى لفرض وقائع ميدانية دائمة.

كما أفاد مراسل الجزيرة بأن مستوطنين شقّوا طريقًا استيطانيًّا جديدًا بين قريتي المفقرة وشعب البطم في مسافر يطا جنوب الخليل.

وفي بلدة السموع جنوبي الخليل، أصيب 5 فلسطينيين من عائلة واحدة بحالات اختناق جراء اعتداء مستوطنين على منزلهم في منطقة واد جحيش، حيث أطلق المستوطنون قنابل الغاز واعتدوا على المنزل ومركبة خاصة وحظيرة أغنام، بحسب بلدية السموع.

هدم المنازل

وفي تطور آخر، هدم الجيش الإسرائيلي 5 منازل وغرفًا زراعية في محافظات قلقيلية ونابلس وسلفيت وأريحا، بدعوى البناء دون ترخيص في مناطق مصنفة (ج) وفق اتفاق أوسلو.

وقال شهود عيان إن جرافات الاحتلال اقتحمت بلدة الفندق شرقي قلقيلية وهدمت منزلين مكونين من طابقين، في حين طالت عمليات الهدم منزلين آخرين في مرج غزال شرق أريحا، ومنزلًا في فروش بيت دجن شرقي نابلس، وغرفة زراعية في دير بلوط غرب سلفيت.

وفي بلدة الرام شمال القدس، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة شاب برصاص قوات الاحتلال، بينما سجلت إصابات بالاختناق في مناطق متفرقة جنوب الخليل جراء اعتداءات للمستوطنين.

كما اعتقلت قوات الاحتلال فلسطينيا من ذوي الإعاقة خلال اقتحامها بلدة بيت أُمّر شمال الخليل، حيث اندلعت مواجهات أطلقت خلالها القوات الرصاص المعدني وقنابل الغاز المدمع.

وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، نفذ المستوطنون أكثر من 7 آلاف اعتداء ضد الفلسطينيين منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، أدت إلى استشهاد 33 فلسطينيا وتهجير 33 تجمعا بدويا، في حين أقاموا أكثر من 114 بؤرة استيطانية جديدة.

كما أسفرت عمليات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين خلال الفترة نفسها عن استشهاد أكثر من ألف فلسطيني وإصابة نحو 10 آلاف آخرين، إلى جانب اعتقال أكثر من 20 ألف شخص بينهم 1600 طفل.