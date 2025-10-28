قيادي بحماس: لسنا معنيين بإخفاء جثث الأسرى أو تأخير تسليمها

قال سهيل الهندي عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) -اليوم الثلاثاء- إنه لا مصلحة للمقاومة الفلسطينية في إخفاء جثة أي أسير إسرائيلي أو تأخير تسليمها، مؤكدا التزام حماس باتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

وأكد -خلال مقابلة مع الجزيرة- أن حماس بذلت كل جهد ممكن لانتشال جثث الأسرى الإسرائيليين القتلى، محملا سلطات الاحتلال مسؤولية تأخير استخراج بقية الجثث.

ووفق الهندي، فإن حماس تنتظر موافقة سلطات الاحتلال على دخول فرق مختصة إلى مدينة رفح (جنوبي قطاع غزة) للبحث عن جثث الأسرى الإسرائيليين.

وفي هذا الإطار، كشف عضو المكتب السياسي لحماس أن إسرائيل رفضت طلبا لدخول فرق بحث إلى "مناطق حمراء" للبحث عن جثث الأسرى القتلى.

وأكدت حماس مرارا التزامها بتسليم جثث 13 أسيرا لا تزال في القطاع الفلسطيني، هم 10 إسرائيليين أسروا في هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وإسرائيلي مفقود منذ عام 2014، وعامل تايلندي وآخر تنزاني.

وأشار الهندي إلى أن حماس تواجه صعوبات كبيرة خلال انتشال جثث الأسرى، مطالبا في الوقت ذاته بإدخال معدات ثقيلة لانتشال البقية.

كما طالب عضو المكتب السياسي لحماس الوسطاءَ في اتفاق شرم الشيخ بـ"الضغط على العدو لتسهيل استخراج ما بقي من جثث أسراه".

وأكد التزام حماس وفصائل المقاومة "بكل أمانة" بالاتفاق المبرم، مشيرا إلى أن إسرائيل مطالبة بفهم ذلك والكف عن اتهام حماس بخرقه.

وفي العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بدأ سريان مرحلة أولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين حماس وإسرائيل، تم بموجبه إطلاق 20 أسيرا إسرائيليا حيا وتسليم معظم جثث الأسرى القتلى.

وبلغة الأرقام، قال الهندي إن حماس وفصائل المقاومة سلموا حتى الآن 16 جثة من أصل 28 جثة تطالب بها إسرائيل.

وتأتي تلك التصريحات في وقت أفاد فيه مصدر بالمقاومة -للجزيرة- بأنه تم العثور على جثة الأسير الإسرائيلي عميرام كوبر داخل نفق شمالي خان يونس (جنوبا) وأن المقاومة ستسلمها مساء اليوم بمحيط النفق الذي عثر فيه عليها.

إعلان

وقد قوبل تسلم إسرائيل رفات أسير (عثر عليه في السابق ودفن في إسرائيل) بتصريحات غاضبة من وزيري الأمن القومي والمالية اليمينيين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش.

واتهم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حماس بانتهاك وقف النار بعد أن تسلمت القوات الإسرائيلية الليلة الماضية عبر الصليب الأحمر جثة الإسرائيلي الذي عثر عليه خلال عمليات البحث في حي التفاح بمدينة غزة.

ومن جانب آخر، نقلت صحيفة معاريف الإسرائيلية عن مسؤول سياسي قوله إنه تقرر بعد مشاورات عقدها نتنياهو "فرض عقوبات على حماس والرد بقوة على الخروق".