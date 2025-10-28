قتيلان في إطلاق نار على حافلة ركاب بين دمشق والسويداء

قتل مدنيان في إطلاق نار على حافلة ركاب على الطريق الواصل بين دمشق ومحافظة السويداء في جنوب سوريا، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا) اليوم الثلاثاء.

وأفاد مصدر محلي، للجزيرة، أن مجهولين أطلقوا الرصاص الحي على حافلة في محيط منطقة خربة عرمان، شمالي السويداء، مشيرا إلى أن المصابين نُقلوا إلى مستشفى السويداء الوطني.

كما قالت وكالة سانا إن "حافلة ركاب عند محطة محروقات مرجانة على طريق دمشق-السويداء تعرضت لإطلاق نار من مسلحين مجهولين، ما أسفر عن ارتقاء شخصين وإصابة آخرين".

وأضافت أن "الجهات المختصة تعمل على ملاحقة الفاعلين، وتم نقل المصابين إلى المستشفى".

وقالت منصة السويداء 24 المحلية، إن القتيلين هما امرأة اسمها آية سلام وشاب اسمه كمال عبد الباقي. وقالت إن الحافلة استهدفت خلال عودتها من دمشق وفي منطقة "ضمن مناطق انتشار حواجز الأمن العام".

وفي أغسطس/آب الماضي، أعلنت وزارة الداخلية تأمين طريق دمشق-السويداء، وأعادت فتحه لحركة النقل والتجارة، بعد توقفه إثر الأحداث الأمنية التي شهدتها المحافظة.

وقالت محافظة السويداء من جهتها في بيان، إن الاستهداف تم على يد "مجموعة خارجة على القانون"، مشيرة إلى "استنفار الجهات المعنية ومتابعة التحقيقات".

ونقلت وكالة سانا عن قائد الأمن الداخلي في محافظة السويداء حسام الطحان، إن الهجوم "محاولة بائسة لزعزعة الأمن وترهيب المواطنين الذين يسعون للاستقرار".

وأضاف "تأتي هذه الجريمة النكراء بعد يومين فقط من استهداف ممنهج طال المدنيين ودوريات الأمن في ريف المدينة، من عصابات خارجة على القانون تسعى إلى الفوضى والخراب في السويداء"، واعتبر أن "تكرار هذه الاعتداءات يؤكد أن المخطط واحد، والهدف هو ضرب الاستقرار وترويع السكان".

ومنذ 19 يوليو/تموز الماضي، تشهد السويداء وقفا لإطلاق النار عقب اشتباكات مسلحة دامت أسبوعا بين مجموعات درزية وعشائر بدوية، خلفت مئات القتلى.

إعلان

وفي سبتمبر/أيلول، أعلنت دمشق عن خريطة طريق بدعم من الولايات المتحدة والأردن لإرساء المصالحة في محافظة السويداء، تقوم على محاسبة "كل من تلطخت يداه بالاعتداء على المدنيين".