فيديو جديد ليحيى السنوار قبل استشهاده يثير تفاعلا واسعا

أثار نشر هيئة البث الإسرائيلية مقطعا مصورا جديدا لرئيس حركة حماس يحيى السنوار قبل استشهاده، تفاعلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي.

وقالت الهيئة إن الفيديو، الذي وصفته بـ"الحصري"، يظهر السنوار في الأيام الأخيرة التي سبقت اغتياله، مشيرة إلى أنه تم الحصول عليه من كاميرا أحد الجنود الإسرائيليين في غزة بعد اغتياله.

ويظهر في المقطع، الذي تبلغ مدته بضع ثوان، الشهيد السنوار مرتديا عباءة سوداء على رأسه، ويتنقل بحذر بين أنقاض المنازل المدمرة في مدينة رفح.

פרסמנו הערב תיעוד מימיו האחרונים של מנהיג חמאס בעזה יחיא סינואר. עובר בין ההריסות ברפיח, ממבנה אחד למבנה אחר, מתקשה ללכת, ולצידו שני מאבטחים חמושים. בעוד כמה ימים יחוסל במקרה על ידי כוחות צה"ל שסגרו על חוליית מחבלים אקראית וגילו שמדובר באדריכל טבח 7 באוקטובר https://t.co/SIbppa2eqm — איתי בלומנטל 🇮🇱 Itay Blumental (@ItayBlumental) October 27, 2025

وحظي الفيديو بانتشار واسع وتداول كبير على مواقع التواصل، حيث اعتبره ناشطون شاهدا جديدا على صمود السنوار حتى اللحظات الأخيرة من حياته.

מתקשה ללכת ונעזר במקל: @ItayBlumental עם התיעוד האחרון של סינוואר – ימים לפני שחוסל | חשיפה#מהדורתכאןחדשות עם @TaliMoreno_ pic.twitter.com/eMM2sY5Bpg — כאן חדשות (@kann_news) October 27, 2025

ورأى آخرون أن نشر الفيديو في هذا التوقيت محاولة إسرائيلية لاستثمار المشهد في الحرب النفسية ضد الفلسطينيين.

وأشار مدونون إلى أن الفيديو يعزز ويؤكد أن القائد يحيى السنوار كان في الصفوف الأولى منذ اليوم الأول للمعركة، يقود القتال بنفسه ويشارك مقاتليه الظروف ذاتها، مما يعكس ثباته وشجاعته حتى اللحظات الأخيرة.

ينشر الإعلام العبري مشاهد جديدة للقائد يحيى السنوار قبل استشهاده بفترة ما، ويظهر في الفيديو وجود زجاجات مياه هي ذاتها التي يستخدمها الجيش الإسرائيلي.

وهذا يعني أن السنوار دخل إلى منزل كان يتواجد فيه الجيش الإسرائيلي في وقت سابق، ما يشكّل دليلًا إضافيًا على تواجده في الميدان إلى… pic.twitter.com/uo70CTNDus — Tamer | تامر (@tamerqdh) October 27, 2025

وأوضح آخرون أن الإعلام العبري نشر مشاهد للسنوار قبل استشهاده، تظهر زجاجات مياه من النوع المستخدم لدى الجيش الإسرائيلي، مما يشير إلى دخوله منزلا سبق أن أقام الجنود فيه، وهو دليل إضافي على وجوده في الميدان إلى جانب المقاومين الفلسطينيين في رفح.

كما رجح بعض النشطاء أن المشاهد تم الحصول عليها من كاميرا أحد المقاومين الذين استشهدوا خلال القتال.

أثبت مقاتلو القسام ذكاءً ميدانيًا لافتًا، إذ تفادوا رصد العدو لهم عبر الذكاء الاصطناعي بتغطية ملامح وجوههم وأيديهم، مما أعاق أنظمة التعرف البصري عن تمييزهم بدقة. — Yano (@khadda007) October 27, 2025

ولفت آخرون إلى أن مقاتلي كتائب القسام أظهروا ذكاء ميدانيا لافتا بتغطية ملامح وجوههم وأيديهم، مما أعاق أنظمة الذكاء الاصطناعي الإسرائيلية في التعرف عليهم بدقة.

واعتبر مغردون أن السنوار جسد نموذجا فريدا في الثبات والصبر، إذ حمل قضيته حتى اللحظات الأخيرة من حياته، وتمسك بمواقفه رغم الحرب والحصار، مؤكدين أن سيرته ستظل درسا في الشجاعة والإيمان بالمبدأ، وأن ذكراه ستبقى شاهدا على أن الحق لا يموت ما دام هناك من يؤمن به ويدافع عنه.

يذكر أنه في الذكرى السنوية الأولى لاستشهاده، نشر جيش الاحتلال في 16 أكتوبر/تشرين الأول الجاري صورة جديدة لجثمان للسنوار، أظهرته وهو ممدَّد على الركام مرتديا بزته العسكرية عقب استهدافه من قبل الجيش الإسرائيلي داخل أحد المنازل بقطاع غزة.