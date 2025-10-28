أخبار|فلسطين

فيديو جديد ليحيى السنوار قبل استشهاده يثير تفاعلا واسعا

يحيى السنور، المصدر: الجزيرة - من برنامج ما خفي أعظم - حلقة الطوفان
مدونون أشاروا إلى أن الفيديو يؤكد أن السنوار كان في الصفوف الأولى منذ اليوم الأول للمعركة (الجزيرة)

بشار أبو زكري

Published On 28/10/2025
آخر تحديث: 13:22 (توقيت مكة)

أثار نشر هيئة البث الإسرائيلية مقطعا مصورا جديدا لرئيس حركة حماس يحيى السنوار قبل استشهاده، تفاعلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي.

وقالت الهيئة إن الفيديو، الذي وصفته بـ"الحصري"، يظهر السنوار في الأيام الأخيرة التي سبقت اغتياله، مشيرة إلى أنه تم الحصول عليه من كاميرا أحد الجنود الإسرائيليين في غزة بعد اغتياله.

ويظهر في المقطع، الذي تبلغ مدته بضع ثوان، الشهيد السنوار مرتديا عباءة سوداء على رأسه، ويتنقل بحذر بين أنقاض المنازل المدمرة في مدينة رفح.

وحظي الفيديو بانتشار واسع وتداول كبير على مواقع التواصل، حيث اعتبره ناشطون شاهدا جديدا على صمود السنوار حتى اللحظات الأخيرة من حياته.

ورأى آخرون أن نشر الفيديو في هذا التوقيت محاولة إسرائيلية لاستثمار المشهد في الحرب النفسية ضد الفلسطينيين.

وأشار مدونون إلى أن الفيديو يعزز ويؤكد أن القائد يحيى السنوار كان في الصفوف الأولى منذ اليوم الأول للمعركة، يقود القتال بنفسه ويشارك مقاتليه الظروف ذاتها، مما يعكس ثباته وشجاعته حتى اللحظات الأخيرة.

وأوضح آخرون أن الإعلام العبري نشر مشاهد للسنوار قبل استشهاده، تظهر زجاجات مياه من النوع المستخدم لدى الجيش الإسرائيلي، مما يشير إلى دخوله منزلا سبق أن أقام الجنود فيه، وهو دليل إضافي على وجوده في الميدان إلى جانب المقاومين الفلسطينيين في رفح.

كما رجح بعض النشطاء أن المشاهد تم الحصول عليها من كاميرا أحد المقاومين الذين استشهدوا خلال القتال.

ولفت آخرون إلى أن مقاتلي كتائب القسام أظهروا ذكاء ميدانيا لافتا بتغطية ملامح وجوههم وأيديهم، مما أعاق أنظمة الذكاء الاصطناعي الإسرائيلية في التعرف عليهم بدقة.

واعتبر مغردون أن السنوار جسد نموذجا فريدا في الثبات والصبر، إذ حمل قضيته حتى اللحظات الأخيرة من حياته، وتمسك بمواقفه رغم الحرب والحصار، مؤكدين أن سيرته ستظل درسا في الشجاعة والإيمان بالمبدأ، وأن ذكراه ستبقى شاهدا على أن الحق لا يموت ما دام هناك من يؤمن به ويدافع عنه.

يذكر أنه في الذكرى السنوية الأولى لاستشهاده، نشر جيش الاحتلال في 16 أكتوبر/تشرين الأول الجاري صورة جديدة لجثمان للسنوار، أظهرته وهو ممدَّد على الركام مرتديا بزته العسكرية عقب استهدافه من قبل الجيش الإسرائيلي داخل أحد المنازل بقطاع غزة.

المصدر: الجزيرة

