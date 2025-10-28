صحف عالمية: نتنياهو مثير للانقسام في إسرائيل وترامب قد يهدد مستقبله

تناولت صحف ومواقع عالمية تزايد التوتر داخل إسرائيل وتبدل موازين العلاقة بالولايات المتحدة، في ظل عام انتخابي حساس ومواقف متباينة تجاه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يراه بعض المراقبين عبئا داخليا ومصدر إرباك لحلفائه في واشنطن.

وفي تحليل لصحيفة نيويورك تايمز، أُشير إلى أن الجهود الأميركية الرامية للحفاظ على وقف إطلاق النار في غزة كبّلت نتنياهو وأضعفت حركته السياسية، في وقت تستعد فيه إسرائيل لانتخابات جديدة قد تشهد تحولات في المزاج العام الإسرائيلي.

وذكرت الصحيفة، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، كان قد اعتاد في فترات سابقة منح نتنياهو "هدايا سخية"، إلا أنه اليوم قد يتحول إلى تهديد محتمل له، خصوصا مع سعيه لاستثمار العلاقة مع إسرائيل في حساباته السياسية الجديدة.

وأظهرت نيويورك تايمز نتائج استطلاع للرأي، أجرته الإذاعة الإسرائيلية، تفيد بأن 48% من الإسرائيليين يرون بلادهم "محميّة أميركية"، بينما رفض هذا الوصف 29% فقط، وهو ما يعكس تنامي شعور بالاعتماد المفرط على واشنطن داخل المجتمع الإسرائيلي.

أما صحيفة هآرتس الإسرائيلية، فوصفت العلاقة الحالية بين تل أبيب وواشنطن بأنها "علاقة متنمّر صغير مع متنمّر أكبر"، معتبرة أن إسرائيل أُعيدت إلى حجمها الطبيعي بضغط السياسة الأميركية التي تفرض حدودا واضحة لتصرفات نتنياهو.

وأشار الكاتب في هآرتس إلى أن جيه دي فانس، نائب الرئيس الأميركي، ساهم بتصريحاته في إظهار إسرائيل كدولة صغيرة تحتاج دعما دائما من "الأخت الكبرى"، مؤكدا أن ما يجري اليوم عملية طبيعية بعدما نسيت تل أبيب حجمها الحقيقي وعدد سكانها المحدود وافتقارها للموارد.

وفي موقع ذا هيل الأميركي، كتب أدونيس هوفمان مقالا، رأى فيه أن نتنياهو شخصية مثيرة للانقسام داخل إسرائيل وخارجها، فرغم نجاحاته العسكرية فإنه أصبح يواجه انقساما داخليا وتراجعا في التأييد الشعبي، إلى جانب تزايد الانتقادات في أوساط النخبة الأميركية.

دعم غير مشروط

وأوضح هوفمان، أن الدعم الأميركي غير المشروط لنتنياهو أصبح صعب التبرير، لا سيما في ظل الكارثة الإنسانية المتواصلة في غزة والغموض الذي يكتنف مستقبل الحكم الفلسطيني، معتبرا أن هذه القضايا تحتاج إلى توافق الحزبين في واشنطن لإعادة التوازن في الموقف الأميركي.

وأشار الكاتب إلى أن حالة الارتباك التي تسود العاصمة الأميركية حول الحرب في غزة تُبرز مسؤولية مشتركة بين الحزبين، مؤكدا أن أمن الولايات المتحدة وبقاء إسرائيل مرتبطان ارتباطا وثيقا كأي تحالف تاريخي، لكن هذا الارتباط يحتاج إلى مراجعة واقعية لحدوده وأهدافه.

كما اعتبر أن إسرائيل اليوم أكثر أهمية من أي وقت مضى بالنسبة لواشنطن، لكنها في الوقت نفسه قد تتحول إلى عبء سياسي على حلفائها إذا استمرت في تجاهل الانتقادات المتزايدة لسلوكها في غزة وانتهاكاتها المتكررة للقانون الدولي.

وفي ملف آخر، كشفت نيويورك تايمز عن تصريحات لضابط أميركي متقاعد، قال، إن الإدارة الأميركية السابقة لطّفت نتائج التحقيق بشأن اغتيال مراسلة الجزيرة شيرين أبو عاقلة لإرضاء الحكومة الإسرائيلية وتجنّب أزمة دبلوماسية.

وأكد العقيد المتقاعد ستيف غابافيتش، الذي كان يعمل في مكتب المنسق الأمني الأميركي بإسرائيل عام 2022، أن إطلاق النار على شيرين كان متعمدا وفق الأدلة الميدانية التي جمعها فريقه، لكن إدارة بايدن تجاهلت تلك النتائج وفضّلت صيغة مخففة تصف القتل بأنه "حادث مأساوي".

وأوضح غابافيتش، أن فريق التحقيق شعر بالذهول عندما نُشرت الصيغة الرسمية، مشيرا إلى أن العدالة في هذه القضية أُجهضت عندما سُيّست نتائج التحقيق لصالح علاقات واشنطن وتل أبيب.

وكانت شيرين تغطي اقتحاما نفذته القوات الإسرائيلية في مخيم جنين بالضفة الغربية عندما قُتلت برصاصة إسرائيلية في 11 مايو/أيار 2022، وأصبحت هذه الواقعة حديث العالم في وقتها.